وقوع سرقت در استان مرکزی کاهش 18 درصدی داشته است

به گزارش ایلنا، سردار هادی رفیعی افزود: پلیس خدمتگزار همواره سردمدار تأمین امنیت پایدار و مورد اعتماد و اطمینان مردم است. برخورداری از توانمندی ها و ظرفیت های اجتماعی از ضروریاتی است که فرماندهی انتظامی در روند هوشمندسازی، ارتقاء کیفی خدمات و اشراف اطلاعاتی با جدیت تمام آن را دنبال کرده و تاکنون نیز در این راهبرد به دستاوردهای ارزنده ای در ارتقاء‌ خدمات رسانی به مردم دست یافته است.

وی ادامه داد: توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت فعال و میزان اعتماد اجتماعی مردم، مهمترین رویکرد در تحقق اهداف پلیس است. این موفقیت حاصل تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه پلیس استان در اجرای طرح‌های هدفمند و حضور میدانی نیروها است. ایجاد امنیت حداکثری برای شهروندان، اولویت اصلی پلیس استان مرکزی است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: روند کاهشی سرقت در این استان در بازه زمانی 3 سال گذشته نشانه‌ای از پایداری اقدامات پلیس است. استمرار این روند، بیانگر عزم جدی مجموعه انتظامی در ارتقاء احساس امنیت و آرامش اجتماعی در استان است. این فرایند با برنامه‌ریزی‌های مدون در خصوص اجرای طرح‌های امنیتی و انتظامی در استان به خصوص در حوزه پیشگیری از سرقت در سال جاری به دست آمده است.

