خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان قزوین:

قاتل در محل جنایت دستگیر شد

قاتل در محل جنایت دستگیر شد
کد خبر : 1716009
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از درگیری خونین 2 نفر در شهرک صنعتی حیدریه و دستگیری قاتل در محل جنایت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 و اعلام درگیری خونین در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان، بلافاصله ماموران انتظامی بخش ضیاء آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد نگهبان یکی از شرکت های تولیدی با راننده یک دستگاه تریلی به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که نگهبان شرکت با ضربات چاقو راننده  را مجروح کرده و مصدوم به علت خونریزی شدید در محل حادثه فوت کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بلافاصله فرد ضارب در محل توسط ماموران دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب