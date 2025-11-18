قاتل در محل جنایت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 و اعلام درگیری خونین در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان، بلافاصله ماموران انتظامی بخش ضیاء آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد نگهبان یکی از شرکت های تولیدی با راننده یک دستگاه تریلی به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که نگهبان شرکت با ضربات چاقو راننده را مجروح کرده و مصدوم به علت خونریزی شدید در محل حادثه فوت کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بلافاصله فرد ضارب در محل توسط ماموران دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

