بیماری تب برفکی تلفات و درگیری کمتری در استان مرکزی داشته است / موارد ابتلا محدود و پراکنده گزارش شده است

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: این بیماری بیشتر، دامداری‌های صنعتی شیری را درگیر می‌کند. به همین دلیل پیش از شیوع، هشدارهای لازم به دامداران داده شد و واکسن مورد نیاز خریداری و تزریق شد. هر چند موارد بسیار محدودی از درگیری دامداری‌های صنعتی استان مشاهده شد. اما در مناطق با تراکم بالای دام و دامداری‌های سنتی مثل شهر داودآباد در شهرستان اراک و شهر آوه در شهرستان ساوه گزارش‌ها بیشتر بوده است.

وی به اجرای 2 نوبت واکسیناسیون در دامداری‌های صنعتی سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نوبت اول و دوم واکسیناسیون در دامداری‌های صنعتی این استان انجام شده است و در صورت ابتلای حتی یک دام، آن مجموعه به عنوان کانون درگیری در نظر گرفته می‌شود. اقدامات پیشگیرانه برای دامداری‌های اطراف منطقه انجام می‌شود که بیماری به سایر دام‌ها سرایت نکند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: اقدامات محلی برای مقابله با این بیماری نیز مؤثر بوده است، از جمله مواد خوراکی مانند سرکه یا مواد ضدعفونی‌کننده صنعتی موجود برای مقابله با بیماری در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است. ویروس تب برفکی در محیط با PH کمتر از 6 از بین می‌رود، به همین دلیل گوشت دام در کشتارگاه‌ها 24 ساعت نگهداری و سپس توزیع می‌شود تا ویروس نابود شود.

فتاحی تصریح کرد: بیماری تب برفکی هیچ‌گونه تأثیری بر سلامت گوشت دام ندارد و مردم می‌توانند با اطمینان از مراکز معتبر عرضه گوشت که محصول خود را از کشتارگاه تهیه می‌کنند، خرید کنند. این بیماری در سطح استان مرکزی کنترل شده و با واکسیناسیون گسترده، موارد ابتلا محدود و پراکنده است. در صورت مشاهده حتی یک مورد، اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از شیوع بیماری به سرعت انجام می‌شود.

