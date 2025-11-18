خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ۱۰۰شرکت داخلی و خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی ارومیه

حضور ۱۰۰شرکت داخلی و خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی ارومیه
کد خبر : 1715992
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه، از آغاز به‌کار نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،باغبانی،نهاده ها تجهیزات گلخانه ای با رویکرد ارائه فناوری‌ها و محصولات نوآورانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود مترجمی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،باغبانی،نهاده ها تجهیزات گلخانه ای محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه، مهم‌ترین ویژگی این دوره را حضور بیش از ۱۰۰ شرکت از ۱۷ استان کشور عنوان کرد.

مترجمی افزود: در این نمایشگاه ۲ کشور عمان و ترکیه نیز به‌صورت رسمی مشارکت دارند و این رویداد فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی و انتقال تکنولوژی در حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه با اشاره به جایگاه ارومیه در توسعه تعاملات اقتصادی اظهار داشت: ارومیه به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای اروپایی ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای تخصصی دارد و طی یک سال و نیم گذشته شاهد برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای مهم نمایشگاهی در حوزه‌های مختلف بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب