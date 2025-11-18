حضور ۱۰۰شرکت داخلی و خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی ارومیه

به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود مترجمی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،باغبانی،نهاده ها تجهیزات گلخانه ای محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه، مهم‌ترین ویژگی این دوره را حضور بیش از ۱۰۰ شرکت از ۱۷ استان کشور عنوان کرد.

مترجمی افزود: در این نمایشگاه ۲ کشور عمان و ترکیه نیز به‌صورت رسمی مشارکت دارند و این رویداد فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی و انتقال تکنولوژی در حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه با اشاره به جایگاه ارومیه در توسعه تعاملات اقتصادی اظهار داشت: ارومیه به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای اروپایی ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای تخصصی دارد و طی یک سال و نیم گذشته شاهد برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای مهم نمایشگاهی در حوزه‌های مختلف بوده است.

