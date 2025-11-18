خبرگزاری کار ایران
افت ۴۲ درصدی ذخایر سدها در آذربایجان‌غربی/تامین آب شرب اولویت آب منطقه ای آذربایجان غربی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افت ۴۲ درصدی کاهش ذخایر سدهای استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رستگاری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: استمرار خشکسالی بی‌سابقه و کاهش کم‌سابقه ذخایر سدهای استان، وضعیت منابع آبی را به مرحله‌ای حساس رسانده و مدیریت مصرف را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه حجم ذخیره ۱۴ سد در حال بهره‌برداری استان تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد پرشدگی معادل ۳۸۱ میلیون مترمکعب دارد، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و بیانگر افت جدی توان ذخیره‌سازی آب در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تأکید کرد: با وجود کاهش شدید منابع، تأمین آب شرب مردم استان بدون وقفه انجام شده و مدیریت بهره‌برداری با رویکرد صیانت از این بخش حیاتی برنامه‌ریزی شده است.

تامین آب شرب اولویت آب منطقه ای آذربایجان غربی

رستگاری با اشاره به اولویت تأمین آب شرب، افزود: به‌ناچار در برخی سدها میزان تأمین آب کشاورزی کاهش یافته یا متوقف شده است و این موضوع مستقیماً بر تولید، اشتغال و درآمد کشاورزان تأثیر گذاشته است.

وی تصریح کرد: آب شرب و بهداشت اساس سلامت جامعه است و هرگونه کاهش یا اختلال در آن، به‌طور مستقیم می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌ها و آسیب‌های جدی شود بر همین اساس در شرایط خشکسالی، اولویت قطعی ما تأمین آب شرب و بهداشت است.

