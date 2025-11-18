به گزارش ایلنا ، این کارگران در تماس با ایلنا با اعلام این خبر، گفتند: امروز ما جمعی از کارکنان این مجموعه در اعتراض به تبعیض‌های موجود در ارائه مزایای رفاهی، شرایط نامناسب بیمه تکمیلی، نبود خدمات انگیزشی و فاصله چشمگیر با استانداردهای رفاهی سایر شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی، اعتصاب غذا کردیم.

به گفته‌ی آن‌ها، این اقدام در شرایطی انجام شده که نماینده کارگری شرکت اخیراً به دلیل عدم همکاری مدیریت و بی‌اعتنایی به مطالبات پرسنل استعفا داده است.

کارگران می‌گویند: طی ماه‌های گذشته بارها مشکلات خود را به‌صورت کتبی و حضوری به مسئولان منتقل کرده‌اند، اما پاسخی قانع‌کننده دریافت نکرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند شرکت رجال برخلاف عرف‌های رایج در منطقه، از ارائه خدماتی همچون «پتروکارت»، پاداش، کارانه، تسهیلات بانکی مناسب و بیمه تکمیلی کارآمد خودداری می‌کند و این موضوع فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است. به گفته کارکنان، حتی مزایای محدود موجود نیز به‌طور عادلانه میان پرسنل توزیع نمی‌شود.

کارگران همچنین فضای حاکم بر شرکت را همراه با فشار توصیف کرده و می‌گویند: این رویه نه‌تنها با قانون کار، بلکه با اصول اخلاقی و عدالت اسلامی در تضاد است. آن‌ها تأکید کردند اعتصاب غذای امروز هیچ خللی در روند تولید ایجاد نکرده و تنها با هدف رساندن صدای اعتراضشان به مسئولان و افکار عمومی انجام شده است.

پرسنل پتروشیمی رجال خواستار آن شدند که این موضوع از سوی رسانه‌هایی که همواره حامی جامعه کارگری بوده‌اند منعکس شود تا شاید پاسخی روشن و اقدامی عملی برای بهبود وضعیت آنان صورت گیرد.

