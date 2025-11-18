خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران پتروشیمی رجال به بی‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان و استعفای نماینده کارگران

اعتراض کارگران پتروشیمی رجال به بی‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان و استعفای نماینده کارگران
کد خبر : 1715984
لینک کوتاه کپی شد.

تعدادی از کارگران پتروشیمی رجال امروز در پی آنچه آنان «بی‌توجهی مدیریت شرکت به درخواست‌ها، استعفای نماینده کارگری و نبود همکاری با او، و همچنین بی‌نتیجه‌ماندن نامه‌نگاری‌های متعدد»، می‌دانند دست به اعتصاب غذای مسالمت‌آمیز زدند.

به گزارش ایلنا ، این کارگران در تماس با ایلنا با اعلام این خبر، گفتند: امروز ما جمعی از کارکنان این مجموعه در اعتراض به تبعیض‌های موجود در ارائه مزایای رفاهی، شرایط نامناسب بیمه تکمیلی، نبود خدمات انگیزشی و فاصله چشمگیر با استانداردهای رفاهی سایر شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی، اعتصاب غذا کردیم.

به گفته‌ی آن‌ها، این اقدام در شرایطی انجام شده که نماینده کارگری شرکت اخیراً به دلیل عدم همکاری مدیریت و بی‌اعتنایی به مطالبات پرسنل استعفا داده است.

کارگران می‌گویند: طی ماه‌های گذشته بارها مشکلات خود را به‌صورت کتبی و حضوری به مسئولان منتقل کرده‌اند، اما پاسخی قانع‌کننده دریافت نکرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند شرکت رجال برخلاف عرف‌های رایج در منطقه، از ارائه خدماتی همچون «پتروکارت»، پاداش، کارانه، تسهیلات بانکی مناسب و بیمه تکمیلی کارآمد خودداری می‌کند و این موضوع فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است. به گفته کارکنان، حتی مزایای محدود موجود نیز به‌طور عادلانه میان پرسنل توزیع نمی‌شود.

کارگران همچنین فضای حاکم بر شرکت را همراه با فشار توصیف کرده و می‌گویند: این رویه نه‌تنها با قانون کار، بلکه با اصول اخلاقی و عدالت اسلامی در تضاد است. آن‌ها تأکید کردند اعتصاب غذای امروز هیچ خللی در روند تولید ایجاد نکرده و تنها با هدف رساندن صدای اعتراضشان به مسئولان و افکار عمومی انجام شده است.

پرسنل پتروشیمی رجال خواستار آن شدند که این موضوع از سوی رسانه‌هایی که همواره حامی جامعه کارگری بوده‌اند منعکس شود تا شاید پاسخی روشن و اقدامی عملی برای بهبود وضعیت آنان صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب