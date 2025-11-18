خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس‌راه مازندران :

آغاز طرح برخورد با خودرو‌های تغییر وضعیت غیرمجاز در مازندران

آغاز طرح برخورد با خودرو‌های تغییر وضعیت غیرمجاز در مازندران
کد خبر : 1715890
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران از آغاز طرح ویژه برخورد با خودرو‌های دارای تغییر وضعیت غیرمجاز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در تشریح این خبر اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با خودرو‌های دارای تغییر وضعیت غیرمجاز و پنوماتیک نامتعارف از روز دوشنبه 26 آبان در سطح تمامی شهرستان‌ها و تمامی محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری استان و به‌صورت مشترک توسط پلیس‌راه و راهور اجرا شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از تصادفات، ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تغییرات غیرمجاز خودروهاست.

رئیس پلیس‌راه مازندران افزود: خودرو‌هایی که ارتفاع یا سیستم تعلیق خود را به شکل غیرمجاز تغییر داده‌اند یا از پنوماتیک غیرمجاز استفاده می‌کنند، ریسک وقوع تصادفات را به‌شدت افزایش می‌دهند.

وی افزود: در این طرح، با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و تیم‌های گشتی، برخورد قانونی و توقیف خودرو‌های متخلف با قاطعیت اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس‌راه و راهور به‌صورت مشترک نظارت بر محور‌های پرتردد و تمامی شهرستان‌های استان را با جدیت ادامه خواهند داد تا استاندارد‌های خودرو در جهت ایمنی و سلامت رانندگان و سرنشینان تغییر پیدا نکند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ