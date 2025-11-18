به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در تشریح این خبر اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با خودرو‌های دارای تغییر وضعیت غیرمجاز و پنوماتیک نامتعارف از روز دوشنبه 26 آبان در سطح تمامی شهرستان‌ها و تمامی محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری استان و به‌صورت مشترک توسط پلیس‌راه و راهور اجرا شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از تصادفات، ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تغییرات غیرمجاز خودروهاست.

رئیس پلیس‌راه مازندران افزود: خودرو‌هایی که ارتفاع یا سیستم تعلیق خود را به شکل غیرمجاز تغییر داده‌اند یا از پنوماتیک غیرمجاز استفاده می‌کنند، ریسک وقوع تصادفات را به‌شدت افزایش می‌دهند.

وی افزود: در این طرح، با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و تیم‌های گشتی، برخورد قانونی و توقیف خودرو‌های متخلف با قاطعیت اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس‌راه و راهور به‌صورت مشترک نظارت بر محور‌های پرتردد و تمامی شهرستان‌های استان را با جدیت ادامه خواهند داد تا استاندارد‌های خودرو در جهت ایمنی و سلامت رانندگان و سرنشینان تغییر پیدا نکند.

