رئیس پلیسراه مازندران :
آغاز طرح برخورد با خودروهای تغییر وضعیت غیرمجاز در مازندران
رئیس پلیسراه مازندران از آغاز طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت غیرمجاز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در تشریح این خبر اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت غیرمجاز و پنوماتیک نامتعارف از روز دوشنبه 26 آبان در سطح تمامی شهرستانها و تمامی محورهای درونشهری و برونشهری استان و بهصورت مشترک توسط پلیسراه و راهور اجرا شد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از تصادفات، ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تغییرات غیرمجاز خودروهاست.
رئیس پلیسراه مازندران افزود: خودروهایی که ارتفاع یا سیستم تعلیق خود را به شکل غیرمجاز تغییر دادهاند یا از پنوماتیک غیرمجاز استفاده میکنند، ریسک وقوع تصادفات را بهشدت افزایش میدهند.
وی افزود: در این طرح، با بهرهگیری از تجهیزات فنی و تیمهای گشتی، برخورد قانونی و توقیف خودروهای متخلف با قاطعیت اجرا خواهد شد.
سرهنگ عبادی در پایان خاطرنشان کرد: پلیسراه و راهور بهصورت مشترک نظارت بر محورهای پرتردد و تمامی شهرستانهای استان را با جدیت ادامه خواهند داد تا استانداردهای خودرو در جهت ایمنی و سلامت رانندگان و سرنشینان تغییر پیدا نکند.