به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: بامداد امروز حادثه انفجار گاز پیک‌نیک در داخل یک خودروی سنگین در پایانه بار محور رشت – امامزاده هاشم به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های دانشگاه گیلان و سنگر به محل اعزام کردیم.

وی با بیان اینکه نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه با دو مصدوم مواجه شدند، افزود: مصدوم نخست، جوان ۲۰ ساله‌ای بود که دچار سوختگی صددرصد شده بود و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی پیشرفته، به بیمارستان ولایت رشت منتقل شد و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارد.

پورسان ادامه داد: مصدوم دوم نیز مردی ۵۱ ساله با حدود ۲۰ درصد سوختگی بود که اقدامات اولیه درمانی برای او انجام شد و وی نیز به بیمارستان ولایت انتقال یافت و در بخش جراحی سوختگی بستری شد.

سخنگوی اورژانس گیلان با هشدار جدی نسبت به استفاده از گاز پیک‌نیک در محیط‌های بسته گفت: به هیچ عنوان نباید از گاز پیک‌نیک در داخل خودرو یا مکان‌های فاقد تهویه مناسب استفاده شود. نشت گاز در فضای محدود می‌تواند در لحظه منجر به انفجار شدید و سوختگی‌های گسترده شود.

وی تأکید کرد: اگر بوی گاز احساس شد، باید سریعاً منبع گاز بسته شود، از ایجاد هرگونه جرقه و روشن کردن خودرو جلوگیری شود و محیط کاملاً تهویه گردد.

پورسان یادآور شد: تصویری که در فضای مجازی منتشر شده، بازسازی بوده و ارتباطی با حادثه واقعی ندارد.