حمایت خیرین عرصه سلامت از سرای سالمندان شیراز

به گزارش ایلنا، علی اکبر رامجردی در بازدید از سرای سالمندان شیراز که در نشست مشترک هیات مدیره سرای سالمندان شیراز برگزار شد،افزود: از طرف خیریه سلطانی نسب که کارهای ارزنده ای در عرصه سلامت انجام داده اند مبلغ ۶۰ میلیون تومان به صورت ماهانه برای حمایت از سرای سالمندان اختصاص داده شد .

رامجردی یادآور شد: خیرین در سنوات گذشته هم حمایت ها و کمک های خوبی برای رفاه سالمندان این سرا ارائه داده اند و جهت آگاهی و اطلاع سایر خیرین از نیازمندیهای سرای سالمندان ، فرصت بازدید و آشنایی بیشتر آنان با این مرکز برنامه ریزی خواهد شد تا کمک های خیرین به این مرکز تداوم یابد.

مدیرعامل سرای سالمندان شیراز نیز گفت : آگاهی از روند رو به رشد جمعیت سالخورده و به خصوص آنان که در عین سالمندی و از پا افتادگی هیچ سرپرست و ماوای ندارند تا دوران کهولت خود را با آبرومندی و آسایش خاطر سپری کنند، گروهی از انسان‌های خیر و نوع دوست و متعهد شیراز را بر آن داشت تا نسبت به این امر خطیر که از موضوعات مهم و ضروری جامعه ی امروز است توجه کنند .

عبدالرحیم اسدی لاری افزود : همراهی خیرین سلامت به سبب کثرت جمعیت کهنسال می تواند شرایط مطلوب و با نشاط تری برای حفظ سلامتی سالمندان در کلیه ابعاد جسمی ، روحی ، درمانی و بازتوانی آنان ایجاد نماید و بر این باورم که توفیق در این مسیر جز با تعامل و مشارکت خیرین توانمند و با انگیزه مقدور نخواهد بود.

دکتر تابنده رییس هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس هم با اشاره به اینکه رسالت اصلی مجمع خیرین و سرای سالمندان حمایت در راستای حفظ کرامت افراد سالمند است، گفت: با توجه به روند تغییرات جمعیتی کشور که در آینده نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت را پیش رو خواهیم داشت باید تدابیری اندیشه شود تا بتوانیم پاسخگوی نسل سالخورده ای که در حال افزایش است باشیم و نیاز هست با برنامه ریزی آینده نگر اینگونه مراکز توسعه پیدا کند.

وی به طرح شهر فرزانگان به عنوان یک الگوی مناسب اشاره کرد و گفت: این طرح می تواند طرح جامع و کاملی برای نگهداری از سالمندان باشد.

انتهای پیام/