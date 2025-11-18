به گزارش ایلنا، استاندار مازندران گفت: با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و روسیه، مازندران آماده است تا روابط خود با استان آستراخان را بیش‌ازپیش گسترش دهد. استان مازندران با جمعیت ثابت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و جمعیت متغیر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین میزبان ۶ میلیون نفر است و در تأمین ۱۳ درصد امنیت غذایی کشور نقش‌آفرین است.

یونسی رستمی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و گردشگری استان گفت: مازندران در تولید برنج، مرکبات، گوشت سفید و محصولات باغی رتبه نخست کشور را دارد و در حوزه مواد معدنی نیز جایگاه دوم را کسب کرده است. صادرات اصلی استان شامل صنایع لبنی، سیمان، مرکبات و مواد پلاستیکی است که می‌تواند در همکاری‌های مشترک با روسیه توسعه یابد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد بازارچه‌های مشترک و تسهیل تبادلات مالی میان دو طرف اظهار داشت: ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارند، بنابراین ایجاد صندوق‌های مشترک مالی و فعال‌سازی واحدهای تجاری می‌تواند مسیر همکاری‌ها را روان‌تر کند.

وی همچنین به موضوع خواهرخواندگی ساری و آستراخان اشاره کرد و گفت: این قرارداد که حدود ۱۱ سال پیش منعقدشده بود، نیازمند فعال‌سازی مجدد است تا روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو استان تقویت شود.

یونسی رستمی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم مازندران دانست و افزود: زیرساخت‌های گردشگری سلامت در استان کاملاً مهیاست و با توجه به حضور چهره‌های علمی برجسته، می‌توان این حوزه را به‌صورت مشترک با روسیه فعال کرد.

در ادامه این نشست، ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان، نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران شریک نزدیک و استراتژیک روسیه است و بیش از ۳۰ سال از موافقت‌نامه همکاری میان مازندران و آستراخان می‌گذرد. لازم است نقشه راهی تدوین شود تا این توافقنامه به‌طور کامل و مؤثر اجرا گردد.

وی با اشاره به رشد ۵۴ درصدی صادرات و ۳۷ درصدی واردات میان ایران و روسیه در سال گذشته افزود: بیش از ۹۰ درصد کالاهای صادراتی ما از طریق بنادر ایران جابجا می‌شود و شرایط مطلوبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم است. اکنون ۷۳ شرکت با سرمایه ایرانی در آستراخان فعال هستند و باید سطح روابط تجاری و اتاق‌های بازرگانی دو طرف بیش‌ازپیش تقویت شود.

انتهای پیام/