لرستان میزبان دو رویداد بزرگ فرهنگی و هنری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

استان لرستان روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان میزبان دو رویداد مهم فرهنگی و هنری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: نخست آیین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان به میزبانی شهرستان بروجرد دوم، آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان و تجلیل از ناشران و نویسندگان برگزیده، همزمان با سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است، که در تالار شهید آوینی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

روانشاد با اشاره به اینکه حضور مقام عالی وزارت در این برنامه‌ها برای نخستین بار در سطح جشنواره‌های استانی صورت می‌گیرد، افزود: این می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و مردم‌محوری برنامه‌های هنری و ادبی استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر لرستان از امروز در بروجرد آغاز به کار کرده است افزود: در جشنواره تئاتر، از میان ۶۰ اثر رسیده به دبیرخانه، ۱۹ نمایش در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی گفت: موضوعات این آثار شامل دفاع مقدس، بحران آب، آسیب‌های اجتماعی و مسائل روز جامعه است.

روانشاد گفت: جشنواره امسال با بزرگداشت استاد فرشید صمدی‌پور، پیشکسوت تئاتر کشور، همراه خواهد بود و دبیری آن به عهده پژمان شاهوردی از هنرمندان برجسته هم‌استانی است.

وی با اشاره به اینکه پنج کارگاه نقد و بررسی آثار و برنامه‌های آموزشی جانبی در این دوره از جنشواره تئاتر لرستان برگزار می‌شود افزود: امیدواریم شاهد یک جشنواره خوب درشان هنرمندان لرستان باشیم.

روانشاد به برگزاری آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برنامه آیین کتابگردی، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، دیدار با خانواده شهید همکار از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر فرهنگ به لرستان خواهد بود.

روانشاد با اشاره به اینکه این سفر، با محوریت حضور در جشنواره‌ها برنامه‌ریزی شده است، افزود: از اصحاب رسانه دعوت می‌شود با پوشش خبری خود، زمینه انعکاس این رویدادهای فرهنگی و هنری لرستان را همانند همیشه فراهم سازند.

