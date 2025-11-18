خبرگزاری کار ایران
کاشت 1542 هکتار کلزا در شهرستان نکا

مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه کشت کلزا، 1542 هکتار کلزا در شهرستان نکا کشت‌شده است.

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم پناهی با اعلام این خبر گفت: به‌منظور ارتقای تولید و توسعه کشت کلزا در شهرستان،1542 هکتار کلزا کشت‌شده که 1100 هکتار از این سطح سبز شده است.

وی افزود: ارقام کشت‌شده کلزا شامل گونه‌های پر محصول و مقاومی همچون اکاپی، زمان، آر جی اس، مهتاب، ظفر و هایولا ۵۰ است که در دو گروه ارقام بهاره و زمستانه به کشاورزان عرضه‌شده است.

پناهی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت کلزا اظهار داشت: کشت کلزا با توجه به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند نقش مهمی در بهبود درآمد کشاورزان و حفظ سلامت خاک ایفا کند. مدیریت جهاد کشاورزی آماده ارائه حمایت‌های بیشتر و همکاری گسترده‌تر با کشاورزان است.

وی همچنین یادآور شد که توجه به کیفیت و تنوع بذرها یکی از عوامل کلیدی در افزایش عملکرد محصول و موفقیت کشاورزان در این حوزه است.

