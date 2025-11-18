به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن سالاریه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این حوزه گفت: از سال گذشته تاکنون، ۱۷ سرمایه‌گذار در زمینه ساخت تجهیزات فضایی و ارسال ماهواره به مدار، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده‌اند که این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه فناوری فضایی کشور است.

وی با بیان اینکه سال جاری فصل تحول در برخی زیرساخت‌های فضایی کشور خواهد بود، اظهار کرد: به‌زودی مرکز دریافت داده و کنترل ماهواره‌ای سلماس در استان آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد و با راه‌اندازی این مرکز، امکان برقراری ارتباط گسترده‌تر با محموله‌های فضایی ایران در نقاط مختلف کشور فراهم خواهد شد.

سالاریه توسعه مراکز دریافت داده و ایستگاه‌های زمینی را اقدامی ضروری برای افزایش ظرفیت ارتباطی با ماهواره‌ها دانست و افزود: با توجه به پهنه وسیع ایران، ایجاد مراکز متعدد در نقاط مختلف علاوه بر تقویت پشتیبانی، زمان دسترسی به ماهواره‌ها را افزایش داده و فرآیند ارسال فرمان و دریافت داده از ماهواره‌های داخلی و بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان فضایی ایران در پایان از پرتاب سه ماهواره «کوثر»، «ظفر» و «پایا» در آینده نزدیک خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامه توسعه توان بومی کشور در صنعت فضایی عنوان کرد.

