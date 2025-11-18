به گزارش ایلنا از اصفهان، علی سبحانی، فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشرافیت اطلاعاتی و رصد هوشمندانه خود از نگهداری، تعمیرات و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال توسط فردی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های دقیق و کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی از منزل و انبار متعلق به متهم بازرسی بعمل آورده که نهایتاً 25 ماینر،61 پاور،41 بُرد کوچک و بزرگ و 5 فن مربوطه کشف شد.

سبحانی با اشاره به اینکه ارزش اقلام کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 5 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص فرد مذکور دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/