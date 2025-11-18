خبرگزاری کار ایران
دبیر انجمن روزنامه‌نگاران هرمزگان: «جام رسانه امید» نماد همدلی و باور به پیشرفت ملی است

دبیر انجمن روزنامه‌نگاران هرمزگان، با اشاره به نقش رسانه‌های محلی در مقاطع حساس کشور گفت: برگزاری منسجم جام رسانه امید برای دومین سال پیاپی، جلوه‌ای از همگرایی و اراده جمعی اهالی رسانه در مسیر اعتلای ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسین روحی، دبیر انجمن روزنامه‌نگاران استان هرمزگان، در حاشیه برگزاری «جام رسانه امید» که به همت سازمان بسیج رسانه کشور در حال برگزاری است، گفت: جام رسانه امید، میعادگاهی برای اثبات اراده و همدلی اهالی رسانه در مسیر اعتلای ایران اسلامی است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌های محلی در مقاطع حساس کشور افزود: رسانه‌های استانی در بزنگاه‌های مختلف تاریخی با درک مسئولیت اجتماعی خود، در کنار نظام و مردم ایستاده‌اند و برگزاری منسجم این رویداد برای دومین سال پیاپی نشان از عزم جدی و همگرایی میان فعالان رسانه‌ای کشور دارد.

روحی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی رسانه‌ها در فضای مجازی و مکتوب، خاطرنشان کرد: تولید منسجم محتوا در بسترهای رسانه‌ای و دیجیتال، نقشی کلیدی در جهت‌دهی افکار عمومی و تبیین پیشرفت‌های کشور دارد. رویدادهایی همچون جام رسانه امید، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، موجب ارتقای کیفیت جریان رسانه‌ای کشور می‌شود.

دبیر انجمن روزنامه‌نگاران هرمزگان همچنین در حاشیه این رویداد در دیدار با کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه استان، از وی دعوت کرد تا با سفر به هرمزگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی استان، نشست مشترکی با اصحاب رسانه برگزار کند.

روحی در پایان اظهار داشت: استان هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی و رسانه‌ای می‌تواند الگویی برای هم‌افزایی و همگرایی رسانه‌های محلی در مسیر تقویت امید و اعتماد عمومی باشد.

