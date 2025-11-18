خبرگزاری کار ایران
تفاهم‌نامه پست هرمزگان و آبفا برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به مشترکان

تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل پست استان هرمزگان و شرکت آب و فاضلاب استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌ رسانی به مشترکان، منعقد شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی نقی‌زاده، مدیرکل پست استان در این مراسم با اشاره به اینکه همکاری دو جانبه میان دو سازمان دولتی، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشترکان فراهم می‌آورد، افزود: این تفاهم‌نامه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود کیفیت خدمات دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، پست اطلاعات دقیق نشانی و کدپستی را برای شرکت آب و فاضلاب ارائه می‌دهد و همزمان از داده‌های این شرکت برای ارتقای خدمات خود استفاده می‌کند تا پاسخگویی به مشترکان سریع‌تر و بهتر انجام شود.

نقی‌زاده با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی موجود برای خدمت‌رسانی بهینه گفت: این همکاری فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌کند و امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های هر دو سازمان را فراهم می‌آورد.

عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان نیز در این مراسم اظهار داشت: اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی میان پست و آب و فاضلاب، فرصت‌های جدیدی برای تحقق اهداف دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مشترکان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه نخستین گام در مسیر همکاری‌های دوجانبه است، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی با حضور کارشناسان دو طرف در استان شد تا زمینه همکاری‌های آتی و بهبود خدمات بیشتر بررسی و برنامه‌ریزی شود.

