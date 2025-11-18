خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری استان خبرداد:

افزایش شعب دادگاه‌های صلح در گلستان

افزایش شعب دادگاه‌های صلح در گلستان
کد خبر : 1715700
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در سرکشی از دادگاه‌های صلح شرق استان از  افزایش شعب دادگاه صلح به منظور تسریع در رسیدگی‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در بازدیدهای دیروز و امروز خود همراه با دادستان مرکز استان از حوزه‌های قضایی مراوه تپه، کلاله، مینودشت و گالیکش  وضعیت رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح را بررسی کرد. 

آسیابی گفت: هم اکنون ۳۲ شعبه دادگاه صلح در حوزه‌های قضایی استان فعال است که در ۷ ماهه   نزدیک به ۵۵ هزار پرونده  در این شعب، رسیدگی و مختومه شده  است که از این تعداد نزدیک به ۴ هزار فقره پرونده با سازش، بسته شد. 

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در حال حاضر میانگین رسیدگی پرونده‌ها در شعب این دادگاه‌ها ۴۹ روز است، افزود: برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده در دادگاه‌های صلح، ۳ شعبه جدید به زودی در مرکز استان، فعال می‌شود و تلاش می‌کنیم مدت زمان رسیدگی به کمتر از ۴۰ روز برسد. 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در کنار همه دادگاه‌های صلح، شعب شورای حل اختلاف نیز مستقر است و در کنار هم برای حل مسالمت‌آمیز دعاوی و اختلافات تلاش می‌کنند. هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان نیز ۴۶ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. 

در بازدید امروز رئیس کل دادگستری گلستان از حوزه قضایی مینودشت از کارکنان شعبه اول دادگاه صلح این شهرستان به جهت آنکه ۱۰۰ درصد پرونده‌های آن به صورت الکترونیک رسیدگی می‌شود، قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ