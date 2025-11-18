رئیس کل دادگستری استان خبرداد:
افزایش شعب دادگاههای صلح در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان در سرکشی از دادگاههای صلح شرق استان از افزایش شعب دادگاه صلح به منظور تسریع در رسیدگیها خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در بازدیدهای دیروز و امروز خود همراه با دادستان مرکز استان از حوزههای قضایی مراوه تپه، کلاله، مینودشت و گالیکش وضعیت رسیدگی پروندهها در دادگاههای صلح را بررسی کرد.
آسیابی گفت: هم اکنون ۳۲ شعبه دادگاه صلح در حوزههای قضایی استان فعال است که در ۷ ماهه نزدیک به ۵۵ هزار پرونده در این شعب، رسیدگی و مختومه شده است که از این تعداد نزدیک به ۴ هزار فقره پرونده با سازش، بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در حال حاضر میانگین رسیدگی پروندهها در شعب این دادگاهها ۴۹ روز است، افزود: برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده در دادگاههای صلح، ۳ شعبه جدید به زودی در مرکز استان، فعال میشود و تلاش میکنیم مدت زمان رسیدگی به کمتر از ۴۰ روز برسد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در کنار همه دادگاههای صلح، شعب شورای حل اختلاف نیز مستقر است و در کنار هم برای حل مسالمتآمیز دعاوی و اختلافات تلاش میکنند. هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان نیز ۴۶ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.
در بازدید امروز رئیس کل دادگستری گلستان از حوزه قضایی مینودشت از کارکنان شعبه اول دادگاه صلح این شهرستان به جهت آنکه ۱۰۰ درصد پروندههای آن به صورت الکترونیک رسیدگی میشود، قدردانی کرد.