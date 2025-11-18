به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مکرم در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به عملکرد مطلوب تیم اعزامی در دوره نخست این رقابت‌ها اظهار کرد: تیم آذربایجان‌غربی در اولین دوره این رویداد موفق شد مقام دوم کشور در بخش تولید محتوا را کسب کند.

مکرم افزود: این توفیق نتیجه هم‌افزایی جوانان رسانه‌ای، طراحان و فعالان چندرسانه‌ای استان بود.

وی ادامه داد: این تجربه ارزشمند، پشتوانه‌ای مؤثر برای تیم اعزامی در دوره جدید محسوب شده و موجب شده است اعضای تیم با انگیزه و انسجام بیشتری وارد رقابت ۳۶ ساعته جام رسانه امید شوند.

مسئول بسیج رسانه آذربایجان‌غربی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی تصریح کرد: گروه حاضر در این دوره از شش نیروی تخصصی در حوزه‌های خبر، گزارش، گرافیک، اینفوگرافیک، موشن و چندرسانه‌ای تشکیل شده است.

