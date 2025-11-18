آمادگی تیم رسانهای آذربایجانغربی برای حضور در دومین دوره جام رسانه امید
مسئول بسیج رسانه آذربایجانغربی از آمادگی کامل تیم رسانهای این استان برای شرکت در دومین دوره جام رسانه امید خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مکرم در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به عملکرد مطلوب تیم اعزامی در دوره نخست این رقابتها اظهار کرد: تیم آذربایجانغربی در اولین دوره این رویداد موفق شد مقام دوم کشور در بخش تولید محتوا را کسب کند.
مکرم افزود: این توفیق نتیجه همافزایی جوانان رسانهای، طراحان و فعالان چندرسانهای استان بود.
وی ادامه داد: این تجربه ارزشمند، پشتوانهای مؤثر برای تیم اعزامی در دوره جدید محسوب شده و موجب شده است اعضای تیم با انگیزه و انسجام بیشتری وارد رقابت ۳۶ ساعته جام رسانه امید شوند.
مسئول بسیج رسانه آذربایجانغربی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی تصریح کرد: گروه حاضر در این دوره از شش نیروی تخصصی در حوزههای خبر، گزارش، گرافیک، اینفوگرافیک، موشن و چندرسانهای تشکیل شده است.