همسایگان ما در اولویت گسترش روابط سیاسی هستند

به گزارش ایلنا از رشت، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر گفت: همسایگان ما اولویت ما هستند و ما برای گسترش روابط سیاسی اجتماعی فرهنگی و امنیتی تلاش می کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور آبی و خاکی همسایه است.

عراقچی تصریح کرد: همان میزان که خلیج فارس اهمیت دارد حوزه دریای خزر هم دارای اهمیت ویژه است.

وی بیان داشت: کشورهای ساحلی دریای خزر با درک اهمیتی که دارند سالهاست که همکاری های مشترک را شروع کرده اند.

عراقچی تصریح کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه راهبردی در حوزه های سیاسی اقتصادی و بین المللی در جریان است.

وی تصریح کرد: روابط بین سران کشورهای حوزه خزر بسیار نزدیک است و در حوزه تجاری و اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده برای همه کشورهای عضو است.

عراقچی بیان داشت: سه استان ایران در حاشیه خزر در کنار شهرهای زیارتی ما مثل مشهد بزرگترین مقاصد گردشگری کشور هستند.

وی افزود: باید در حوزه محیط زیست و الودگی های دریای خزر تلاش های بیشتری صورت پذیرد.

وزیر امور خارجه ییان داشت: در چند ماه گذشته دیپلماسی استانی را شروع کردیم و این اجلاس اولین جلسه در این حوزه هست که در آینده هم برای سایر استان های مرزی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/