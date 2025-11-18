به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، الهه خوانساری در دومین رویداد جام رسانه امید با اشاره به این‌که این فرایند به‌صورت کاملاً مشخص و سازمان‌یافته طراحی شده است، توضیح داد: تولیدکنندگان محتوا تنها با تمرکز بر کار خود، می‌توانند بهترین نتیجه را ارائه دهند؛ چرا که تیم دابری متشکل از متخصصان با تجربه در کنار آن‌ها حضور دارد و به شکل منتورینگ و کوچینگ، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کند.

وی افزود: دابران در خطوط مختلف محتوا، ضمن نظارت بر کیفیت، بازخورد حرفه‌ای ارائه می‌دهند تا استانداردهای جامعه رسانه‌ای رعایت شود. شاخص‌های حرفه‌ای شامل روایت موضوعات، کیفیت فنی و دقت در انتشار محتوا است.

خوانساری همچنین به اهمیت بخش انتشاری اشاره کرد و گفت: «این بخش تحت سرپرستی متخصصان مجرب با مجهزترین سیستم‌های پایش فعالیت می‌کند و تمامی محتواهای منتشر شده را رصد می‌کند تا عملکرد تیم در سطوح داخلی و خارجی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.»

وی تاکید کرد: استفاده از هشتگ‌های استاندارد و مشخص برای هر استان و همچنین هشتگ‌های ملی و بین‌المللی ضروری است تا محتوا قابلیت رهگیری و تحلیل داشته باشد و تأثیرگذاری آن افزایش یابد.

الهه خوانساری که دانش‌آموخته دکترای علوم ارتباطات است، از چهره‌های برجسته در آموزش و توسعه سواد رسانه‌ای در ایران به‌شمار می‌رود. او با سابقه پربار در حوزه رسانه، هم‌اکنون به‌عنوان مدیر آموزش خبرگزاری فارس و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران فعالیت می‌کند و بر ارتقای سطح دانش و مهارت تولیدکنندگان محتوا تأکید دارد.

