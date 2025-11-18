وزیر امور خارجه:
نشست استانداران خزر نماد سیاست فعال همسایگی ایران است
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه نشست استانداران خزر نماد سیاست فعال همسایگی ایران است، گفت: همفکری استانهای ساحلی میتواند همکاریهای اقتصادی و محیطزیستی منطقه را تقویت کند.
به گزارش ایلنا از رشت، سید عباس عراقچی صبح سه شنبه به محض ورود به گیلان در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امروز شهر رشت میزبان یک رویداد مهم منطقهای در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: همسایگان ما در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دارند و برگزاری این نشست با مشارکت استانهای پیرامونی دریای خزر، حرکتی مؤثر در جهت همافزایی میان این مناطق است.
وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیتهای متعدد استانهای ساحلی خزر در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی گفت: دریای خزر موضوعات گستردهای از جمله محیط زیست، اقتصاد و همکاریهای دریایی را در بر میگیرد و همفکری استانداران میتواند نقشی سازنده در حل مشکلات مشترک و توسعه همکاریها ایفا کند.
عراقچی ضمن قدردانی از استاندار گیلان برای میزبانی این رویداد افزود: رشت با توانمندیهای ویژه خود میزبان شایستهای برای این نشست بود و امیدواریم نتایج این گردهمایی برای استانهای ساحلی و پنج کشور منطقه مفید و پایدار باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر برگزاری چنین نشستهایی بر رونق اقتصادی، سیاسی و گردشگری استانها تصریح کرد: این نشستها بخشی از سیاست جدید وزارت امور خارجه است که براساس آن، اجلاسهای بینالمللی و منطقهای در شهرهای مختلف کشور که از ظرفیتهای مناسب برخوردارند برگزار میشود. پیش از این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اکو در مشهد برگزار شد و برنامههای مشابهی برای سایر استانها نیز در نظر گرفته شده است.
وزیر امور خارجه با اشاره به تناسب برگزاری این نشست با موقعیت جغرافیایی گیلان گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در حاشیه دریای خزر، طبیعی بود که اجلاس استانداران کشورهای ساحلی در رشت برگزار شود و این سیاست را در آینده نیز ادامه خواهیم داد.