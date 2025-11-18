خبرگزاری کار ایران
«جام رسانه امید» بستری برای تربیت نسل آینده رسانه‌های کشور
کد خبر : 1715617
مسئول سازمان بسیج رسانه کشور، جام رسانه امید را فرصتی حرفه‌ای و هدفمند برای تولید محتوای فاخر و تقویت توان روایتگری خبرنگاران دانست و تأکید کرد: خروجی این رویداد فراتر از یک مسابقه است و باید در سطح ملی منتشر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  بندرعباس،  کارآموزیان با اشاره به اینکه «جام رسانه امید» فرصت حضور و رقابت رسانه‌ها در یک میدان حرفه‌ای و هدفمند است، گفت: این رویداد تنها یک رقابت نیست؛ آغاز مسیری است برای تولید محتوای فاخر، تقویت توان روایتگری و آماده‌سازی خبرنگاران و رسانه‌ها برای نقش‌آفرینی در سطح ملی و حتی بین‌المللی.

وی با بیان اینکه نسل جدیدی از خبرنگاران توانمند در این رویداد رشد کرده‌اند، افزود: سال گذشته، ۱۳ نفر از شرکت‌کنندگان این جام، اکنون در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای کشور مشغول فعالیت‌اند و این نشان می‌دهد که جام رسانه امید به بستری برای کشف و پرورش استعدادهای رسانه‌ای تبدیل شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه کشور، هدف اصلی این رویداد را «حمایت از تولید محتوای مؤثر و قابل انتشار در رسانه‌های رسمی کشور» عنوان کرد و توضیح داد: وظیفه ما این است که خروجی این رویداد فقط در حد یک مسابقه نباشد؛ بلکه تولیدات رسانه‌ای شرکت‌کنندگان باید به سطح انتشار ملی برسد. در حوزه‌های خبری، گزارش، مستند، روایت‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی، باید خروجی‌های قوی و اثرگذار تولید شود.

کارآموزیان با تأکید بر پیوند رسانه با واقعیت‌های جامعه، افزود: رسانه‌ها باید زاویه دید مردمی داشته باشند. متأسفانه گاهی جریان اخبار مردمی کم‌رنگ شده است. امیدواریم شرکت‌کنندگان در این رویداد بتوانند سهم بیشتری از واقعیت زندگی مردم را ثبت و روایت کنند.

او همچنین از همکاری رسانه ملی در پوشش این رویداد خبر داد و گفت: صداوسیما از امروز و فردا به‌طور رسمی وارد پوشش رویداد می‌شود. پس از ادیت نهایی آثار، برنامه‌های جام رسانه امید در شبکه‌های مختلف پخش خواهد شد.

وی هدف نهایی رویداد را تربیت «نسل آینده رسانه‌های کشور» دانست و خاطرنشان کرد: جام رسانه امید می‌خواهد زمینه‌ای فراهم کند تا جوانان مستعد رسانه‌ای دیده شوند، پیشرفت کنند و بتوانند در آینده در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای کشور نقش‌آفرینی داشته باشند. امیدواریم این یادگار ارزشمند، در سال نیز به‌عنوان یک رویداد تأثیرگذار ادامه پیدا کند.

خبرنگار : حسین روحی
