آغاز رقابت رسانهای برای روایت دستاوردها؛ جام رسانه امید شروع شد
جام رسانه امید با محوریت روایت پیشرفتهای ایران صبح امروز آغاز شد؛ رویدادی که به گفته مسئول بسیج رسانه هرمزگان، قرار است رسانهها را برای مقابله با جنگ روایتها و تقویت امید اجتماعی در کنار یکدیگر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، جام رسانه امید صبح امروز آغاز شد؛ رویدادی رسانهمحور که هدف آن تقویت روایت پیشرفت ایران و مقابله با جریانهای مخرب رسانهای عنوان شده است.
محمدرسول جلالی، مسئول بسیج رسانه هرمزگان، در مراسم افتتاح این برنامه با تأکید بر اینکه «روایت پیشرفت» تبدیل به اولویت رسانههای کشور شده، گفت: این رقابت رسانهای فرصتی برای همگرایی و شکلگیری نگاه مشترک رسانهها نسبت به دستاوردهای ایران اسلامی است.
وی با بیان اینکه رسانهها در شرایط پیچیده کنونی منطقه و کشور نقش تعیینکنندهای در ایجاد امید و افزایش تابآوری اجتماعی دارند، اظهار کرد: امیدآفرینی، مطالبهگری و بازتاب پیشرفتها سه محور اصلی فعالیت رسانهها در برابر جریان مسموم رسانهای دشمنان است.
جلالی یکی از وظایف مهم رسانهها را ارتقای پاسخگویی دستگاهها دانست و افزود: بازنمایی صحیح دستاوردهای نظام اسلامی و برجستهسازی نقش جوانان در مسیر خودباوری و خودکفایی، میتواند زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کند.
مسئول بسیج رسانه هرمزگان همچنین از اجرای برنامههای تکمیلی در هفتههای آینده خبر داد و گفت: «اردوهای راهیان پیشرفت» یکی از این برنامههاست که سال گذشته با سفر به سیرجان و بازدید از مجتمع گلگهر و گهرزمین برگزار شد.
به گفته وی، تلاش میشود امسال نیز خبرنگاران هرمزگانی در استانهای همجوار روایتگر پیشرفتها و طرحهای ملی باشند.