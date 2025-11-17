مهار آتش سوزی پارک ملی گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، قدیر حسن زاده گفت: آتش سوزی پارک ملی گلستان مهار شده است و این آتش سوزی که از روز شنبه آغاز شد با کمک نیرو‌های محیط زیست، پارک ملی گلستان و جوامع محلی مهار شد.

وی افزود: در این حادثه که در منطقه گریه سر حوزه استحفاظی لهندور روی داد حدود چهار تا پنج هکتار علفزار، درخت‌های خشک و درختچه در آتش سوخت.

علی اصغر نیکویی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان هم گفت: آتش سوزی جنگل‌های مینودشت کامل اطفاء شد و آتش سوزی جنگل‌های آزادشهر در مراحل آخر لکه گیری است.

