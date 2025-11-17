مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:
127 هزار کنتور هوشمند برق در استان مرکزی نصب شده است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند برق در این استان شتاب گرفته است در این خصوص، گفت: تاکنون بیش از 127 هزار کنتور هوشمند برق در سطح استان نصب شده است.
به گزارش ایلنا، محمود محمودی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 11 هزار و 449 کنتور هوشمند جدید برق در استان مرکزی نصب شده و بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان سال جاری این تعداد به 20 هزار کنتور خواهد رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر روند نصب کنتورهای هوشمند در استان مرکزی با سرعت مطلوبی در حال انجام است و روزانه صدها کنتور در نقاط مختلف نصب میشود و سهم مشترکان خانگی در این طرح بیشتر از سایر گروهها است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی اظهار داشت: برنامهریزی اولیه بر تعویض کنتور مشترکان با مصرف بالاتر از الگو، متمرکز بوده و در ادامه تمامی مشترکان خانگی و سایر مصارف نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
محمودی تصریح کرد: اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند، گامی اساسی در مسیر مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری انرژی به شمار میآید. این موضوع نشاندهنده توجه ویژه به مدیریت مصرف برق در سطح استان مرکزی است.
وی به نسل جدید ابزارهای اندازهگیری اشاره کرده و بیان داشت: نسل جدید ابزارهای اندازهگیری میزان مصرف برق با قابلیت مدیریت انرژی توسط مشترک، رؤیتپذیری و خوانش از راه دور، تحولی بزرگ در صنعت برق کشور محسوب میشود.