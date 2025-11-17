خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

127 هزار کنتور هوشمند برق در استان مرکزی نصب شده است

کد خبر : 1715478
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند برق در این استان شتاب گرفته است در این خصوص، گفت: تاکنون بیش از 127 هزار کنتور هوشمند برق در سطح استان نصب شده است.

به گزارش ایلنا، محمود محمودی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 11 هزار و 449 کنتور هوشمند جدید برق در استان مرکزی نصب شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان سال جاری این تعداد به 20 هزار کنتور خواهد رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند نصب کنتورهای هوشمند در استان مرکزی با سرعت مطلوبی در حال انجام است و روزانه صدها کنتور در نقاط مختلف نصب می‌شود و سهم مشترکان خانگی در این طرح بیشتر از سایر گروه‌ها است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی اظهار داشت: برنامه‌ریزی اولیه بر تعویض کنتور مشترکان با مصرف بالاتر از الگو، متمرکز بوده و در ادامه تمامی مشترکان خانگی و سایر مصارف نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

محمودی تصریح کرد: اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند، گامی اساسی در مسیر مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی به شمار می‌آید. این موضوع نشان‌دهنده‌ توجه ویژه به مدیریت مصرف برق در سطح استان مرکزی است.

وی به نسل جدید ابزارهای اندازه‌گیری اشاره کرده و بیان داشت: نسل جدید ابزارهای اندازه‌گیری میزان مصرف برق با قابلیت مدیریت انرژی توسط مشترک، رؤیت‌پذیری و خوانش از راه دور، تحولی بزرگ در صنعت برق کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
