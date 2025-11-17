خبرگزاری کار ایران
تصادف اتوبوس با کامیون در همدان؛ هفت نفر مجروح شدند

رییس پلیس راه استان همدان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با تریلی امروز دوشنبه در آزاد راه همدان - ساوه موجب مجروحیت هفت نفر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ارسلان سرمدی روز دوشنبه افزود: یک دستگاه اتوبوس حامل ۱۶ سرنشین از استان البرز به سمت کرمانشاه در حال تردد بود که در آزاد راه همدان- ساوه دچار سانحه شد.

وی اضافه کرد: این حادثه ساعت حوالی ساعت ۱۵ امروز در کیلومتر ۴۰ آزاد راه همدان - ساوه رخ داد که منجر به مصدومیت هفت نفر سد.

رییس پلیس راه استان همدان بیان کرد: پنج نفر از مصدومان سرپایی مداوا شدند و ۲ تن از آنها به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام حسن(ع) منتقل و بستری شدند.

سرهنگ سرمدی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته و اظهارات راننده اتووبوس، خستگی و خواب آلودگی راننده عامل تصادف بوده است.

