جذب سالانه 65 هزار تن زیتون در واحدهای فرآوری استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید ابرادات مصلایی در بازدید از کارخانجات روغن‌کشی شرکت‌های قزل‌دشت طارم، تات سبز و خوشه‌های ناب طارم، روند فرآوری و استحصال روغن زیتون در این واحدها را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید با اشاره به توسعه فعالیت واحدهای مرتبط با زیتون گفت: تاکنون 9 فقره مجوز با ظرفیت 6104 تن در سال در زمینه تولید روغن خام، 20 فقره مجوز با ظرفیت 6680 تن در سال برای فرآوری و بسته‌بندی زیتون، و همچنین یک فقره مجوز با ظرفیت 10 هزار تن در سال برای فرآوری تفاله زیتون و تولید کود گیاهی صادر شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: بر اساس این مجوزها، مجموع ظرفیت تولید محصولات فرآوری‌شده زیتون در واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان به 27 هزار و 719 تن در سال رسیده و این واحدها توان جذب و فرآوری 65 هزار و 330 تن زیتون را به صورت سالانه دارند.

