مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

جذب سالانه 65 هزار تن زیتون در واحدهای فرآوری استان قزوین
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان از جذب سالانه 65 هزار تن زیتون در واحدهای فرآوری زیتون استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید ابرادات مصلایی در بازدید از کارخانجات روغن‌کشی شرکت‌های قزل‌دشت طارم، تات سبز و خوشه‌های ناب طارم، روند فرآوری و استحصال روغن زیتون در این واحدها را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید با اشاره به توسعه فعالیت واحدهای مرتبط با زیتون گفت: تاکنون 9 فقره مجوز با ظرفیت 6104 تن در سال در زمینه تولید روغن خام، 20 فقره مجوز با ظرفیت 6680 تن در سال برای فرآوری و بسته‌بندی زیتون، و همچنین یک فقره مجوز با ظرفیت 10 هزار تن در سال برای فرآوری تفاله زیتون و تولید کود گیاهی صادر شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: بر اساس این مجوزها، مجموع ظرفیت تولید محصولات فرآوری‌شده زیتون در واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان به 27 هزار و 719 تن در سال رسیده و این واحدها توان جذب و فرآوری 65 هزار و 330 تن زیتون را به صورت سالانه دارند.

