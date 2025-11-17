"سرهنگ سیدمحمد موسوی " به ایلنا از کهگیلویه بزرگ گفت: در اجرای طرحهای پاکسازی نقاط جرم خیز و آلوده در شهرستان کهگیلویه ماموران پلیس آگاهی ضمن گشت زنی های هدفمند و نامحسوس، یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازجویی های بعمل آمده، متهم به ۲۳ فقره انواع سرقت از جمله سیم برق، محتویات خودرو، معابر عمومی، اماکن خصوصی و موبایل اعتراف کرد و او پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله زمینی دارد.

