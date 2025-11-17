تولد نخستین نوزاد IUI در مرکز ناباروری بیمارستان دهدشت

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: خانمی با سابقه ناباروری ثانویه به مدت ۹ سال که از درمان‌های قبلی نتیجه‌ای نگرفته بود، در این مرکز تحت بررسی‌های کامل و آزمایش‌های تخصصی قرار گرفت و خوشبختانه با نخستین نوبت IUI باردار شد.

دکتر آناهیتا دهقانی افزود: تولد این نوزاد موجب خوشحالی و امیدواری زوج‌های در انتظار این روش بارداری شد.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با اشاره به گسترش خدمات ناباروری در این مرکز گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵۰۰ مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری داشتیم که برای ۱۰۰ نفر تزریق IUI انجام شد و از این تعداد، ۲۵ مورد با نتیجه مثبت همراه بوده است.

" حسین پایمرد" افزود: تولد نخستین نوزاد حاصل از این روش در مرکز ناباروری سطح دو بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، نتیجه تلاش تیم درمان و اعتماد مردم بوده است.

وی با بیان اینکه همه خدمات این مرکز ناباروری با تعرفه دولتی ارائه می‌شود، اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز زوج‌های نیازمند بارداری بدون نیاز به تحمل هزینه‌های بالای ایاب‌ و ذهاب و سفر به شهر‌های دیگر، درمان‌های تخصصی ناباروری را در شهرستان خود دریافت می‌کنند.

پایمرد گفت: این موفقیت ارزشمند، گامی مهم برای ارتقای سطح خدمات درمانی و امیدبخشی به زوج‌های نابارور در شهرستان کهگیلویه است.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که در 200 کیلومتری یاسوج واقع شده است.

