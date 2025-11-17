متخصص زنان و زایمان خبرداد:
تولد نخستین نوزاد IUI در مرکز ناباروری بیمارستان دهدشت
نخستین نوزاد حاصل از تزریق داخل رحمی اسپرم (IUI) در مرکز ناباروری سطح دو بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد متولد شد.
به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: خانمی با سابقه ناباروری ثانویه به مدت ۹ سال که از درمانهای قبلی نتیجهای نگرفته بود، در این مرکز تحت بررسیهای کامل و آزمایشهای تخصصی قرار گرفت و خوشبختانه با نخستین نوبت IUI باردار شد.
دکتر آناهیتا دهقانی افزود: تولد این نوزاد موجب خوشحالی و امیدواری زوجهای در انتظار این روش بارداری شد.
سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با اشاره به گسترش خدمات ناباروری در این مرکز گفت: از دیماه ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵۰۰ مراجعهکننده به مرکز ناباروری داشتیم که برای ۱۰۰ نفر تزریق IUI انجام شد و از این تعداد، ۲۵ مورد با نتیجه مثبت همراه بوده است.
" حسین پایمرد" افزود: تولد نخستین نوزاد حاصل از این روش در مرکز ناباروری سطح دو بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، نتیجه تلاش تیم درمان و اعتماد مردم بوده است.
وی با بیان اینکه همه خدمات این مرکز ناباروری با تعرفه دولتی ارائه میشود، اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز زوجهای نیازمند بارداری بدون نیاز به تحمل هزینههای بالای ایاب و ذهاب و سفر به شهرهای دیگر، درمانهای تخصصی ناباروری را در شهرستان خود دریافت میکنند.
پایمرد گفت: این موفقیت ارزشمند، گامی مهم برای ارتقای سطح خدمات درمانی و امیدبخشی به زوجهای نابارور در شهرستان کهگیلویه است.
به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که در 200 کیلومتری یاسوج واقع شده است.