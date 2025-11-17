رئیس هیات مدیره مجمع عالی خیرین استان خبرداد؛
شناسایی ۲۰۰۰ کارگاه دارای ظرفیت اشتغالزایی در فارس
رئیس هیات مدیره مجمع عالی خیرین فارس از شناسایی ۲۰۰۰ کارگاه که دارای ظرفیت اشتغالزایی برای افراد جویای کار است، در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدهادی ایمانیه در نشست مجمع عالی خیرین استان فارس که با محوریت اشتغال، کارآفرینی و حمایت از افراد جویای کار برگزار شد، افزود: از اهم اقدامات مطلوب مجمع میتوان به معرفی خیران کارآفرین در راستای تبدیل آنان به الگوهای موفق، ورود خیران در حوزههای مختلف به ویژه ۱۳۰۰ نیاز احصاء شده در مجمع خیران تامین سلامت استان اشاره کرد.
رئیس هیات مدیره مجمع عالی خیرین استان فارس در این نشست بر لزوم توجه به اشتغال و کارآفرینی از سوی اعضای این مجمع و خیریههای همکار تاکید کرد و گفت: با همت مجمع عالی خیرین استان، ۲۰۰۰ کارگاه در استان شناسایی شده است که در خصوص اشتغال میتواند به عنوان یک ظرفیت مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
وی بر ضرورت شناسایی کارآفرینان خیر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت خیران مجمع از حوزه ازدواج جوانان، تامین جهیزیه، ارائه کارت تکریم خیرین برجسته تأکید کرد و گفت: گردهمایی موسسات دخیل در امر ازدواج فارس برگزار شود.
ایمانیه از همراهی اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه صنف خیاطان شیراز بابت همکاری در اشتغال زنان در کارگاههای خیاطی قدردانی به عمل آورد و خواستار تعامل بیشتر این اتاق با مجمع در زمینه اشتغالزایی شد.
در این نشست، جمعی از خیرین در حوزههای مختلف اشتغال، ازدواج، سلامت و ... حضور یافتند و درباره حوزههای اختصاصی خود به ارائه گزارش پرداخته و فرصتها و محدودیتهای موجود را عنوان کردند و همچنین در زمینه موضوعات مطرح شده به تعامل و همفکری با هدف ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف پرداختند.