شناسایی ۲۰۰۰ کارگاه دارای ظرفیت اشتغالزایی در فارس

به گزارش ایلنا، محمدهادی ایمانیه در نشست مجمع عالی خیرین استان فارس که با محوریت اشتغال، کارآفرینی و حمایت از افراد جویای کار برگزار شد، افزود: از اهم اقدامات مطلوب مجمع می‌توان به معرفی خیران کارآفرین در راستای تبدیل آنان به الگوهای موفق، ورود خیران در حوزه‌های مختلف به ویژه ۱۳۰۰ نیاز احصاء شده در مجمع خیران تامین سلامت استان اشاره کرد.

رئیس هیات مدیره مجمع عالی خیرین استان فارس در این نشست بر لزوم توجه به اشتغال و کارآفرینی از سوی اعضای این مجمع و خیریه‌های همکار تاکید کرد و گفت: با همت مجمع عالی خیرین استان، ۲۰۰۰ کارگاه در استان شناسایی شده است که در خصوص اشتغال می‌تواند به عنوان یک ظرفیت مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.