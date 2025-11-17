به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه عصر امروز شورای شهر قزوین به ریاست فرج‌الله فصیحی رامندی و با محوریت ارتقای فضای کتابخوانی در صحن علنی شورا برگزار شد.

فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر قزوین ضمن تبریک به مناسبت هفته کتابخوانی اظهار کرد: هفته کتاب فرصتی ارزشمند است تا توجه به کتاب و کتابخوانی بیش از پیش در جامعه ترویج شود و جایگاه فرهنگ مطالعه در زندگی روزمره مردم یادآوری شود.

وی با بیان اینکه تمدن های بزرگ دنیا مثل تمدن اسلام و یونان براساس کتابت و کتابخوانی ماندگار شده اند، اضافه کرد: کتاب نه‌تنها ابزاری برای افزایش آگاهی فردی است، بلکه پایه و زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی یک شهر به شمار می‌رود.

رئیس شورای شهر قزوین با اشاره به اینکه کتاب پلی است میان ذهن و جهان که ما را با تجربه‌ها، دانش‌ها و دیدگاه‌های نو آشنا می‌کند، گفت: کتاب به شهروندان امکان می‌دهد با آگاهی بیشتر و مسئولیت‌پذیری بالاتر در جامعه مشارکت کنند.

فصیحی رامندی ضمن تبریک این هفته به همه علاقه مندان به دنیای مطالعه و کتاب از زحمات کتابداران پرتلاش نیز قدردانی کرد .

وی همچنین بر لزوم پرداخت به موقع سهم نیم درصدی شهرداری از محل درآمدهای عمومی به امور کتابخانه‌ها تاکید کرد و افزود: این سهم باید ماهیانه و به طور منظم توسط شهرداری پرداخت شود تا در پایان سال با مشکل مواجه نشویم.

به گفته فصیحی رامندی ،البته موضوعاتی نیز مطرح است که شهرداری ها خود، این سهم را در حوزه کتاب هزینه کنند یا اینکه مسئولیت حوزه کتاب به شهرداری ها سپرده شود.

وی همچنین با اشاره به کاهش سرانه مطالعه به دلیل حضور در فضای مجازی گفت: با توجه به دنیای فضای مجازی ضرورت دارد تا برای ارتقای سرانه مطالعه و کتاب خوانی دستگاه های فرهنگی تلاش کنند و و در این راستا نیز شورا و شهرداری به ویژه سازمان فرهنگی ورزشی نیز به سهم خود تلاش کند.

لزوم نظافت روزبازارها

ولی چگینی، عضو شورای شهر قزوین نیز در این جلسه گفت: در انتهای بلوار شهید صیاد شیرازی و مکان شنبه بازار فعلی پس از اتمام کار ،وضعیت بسیار تاسف برانگیزی را شاهد هستیم که موجب گلایه ساکنین این منطقه شده است.

وی ادامه داد: باید تدبیری اتخاذ شود تا زباله ای که توسط دستفروشان در مکان های روز بازارها بر زمین ریخته می شود توسط خود افراد جمع آوری و یا جریمه ای برای افراد در نظر بگیرند چون واقعا وضعیت بسیار نامناسبی ایجاد می کند.

عضو شورای شهر قزوین خواستار بازگشایی انتهای شنبه بازار در بلوار شهید صیاد شیرازی به سمت اتوبان به منطور تردد آسان شهروندان شد.

چگینی در بخش دیگری از سخنانش در تذکری بر لزوم تعیین تکلیف سرویس بهداشتی دروازه رشت تاکید کرد و افزود: به دلیل حضور رانندگان و مسافرین در این مسیر پرتردد لازم است تا شهرداری نسبت به بازگشایی و حل مشکل این سرویس بهداشتی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشکل این سرویس بهداشتی حل نشدنی است می توانیم احداث یک سرویس بهداشتی جدید را در دستور کار قرار دهیم.

عضو شورای شهر قزوین همچنین خواستار توجه به مطالبه مردم درخصوص سنگفرش خیابان سبزه میدان شد و افزود: مردم و رانندگان که در این مسیر تردد می کنند از این سنگفرش ناراضی هستند و باید برای آن تدبیر شود.

