معاون استاندار فارس:
شیراز ویترین فرهنگ ایران شد/ ۲۵ دانشگاه جهان در اجلاس ایرانشناسی حضور یافتند
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: شیراز با میزبانی نشستهای تخصصی اجلاس بینالمللی ایرانشناسی، به ویترین فرهنگ و تمدن ایران تبدیل شد و دانشمندان و ایرانشناسان ۲۵ دانشگاه جهان را گرد هم آورد تا تصویر واقعیتری از ایران ارائه شود.
به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در آیین افتتاحیه اجلاس بین المللی ایران شناسی در شیراز، اظهار کرد: هدف از برگزاری این اجلاسیه که از ۲۴ آبان با مراسم افتتاحیه در تهران آغاز شد و هم اکنون نشستهای علمی و تخصصی آن به میزبانی شیراز در حال برگزاری است، اشتراکگذاری یافتههای علمی ایرانشناسان برجسته جهان با دانشمندان، پژوهشگران ایرانی و دانشجویان دانشگاههای فارس بهویژه دانشگاه شیراز است.
پارسایی افزود: بخش دوم این رویداد بینالمللی، معرفی شرایط فعلی کشور از طریق سفرای علمی و فرهنگی کشورهای مدعو است.
وی در تشریح سرفصلها و محورهای این اجلاس بینالمللی تصریح کرد: این اجلاس در سه محور «حافظ و ایرانشناسی»، «گردشگری و ایرانشناسی» و «پنل تخصصی کوروش بزرگ» با توجه به ثبت جهانی منشور حقوق بشر کوروش کبیر برگزار میشود.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: عصر دوشنبه بیستوپنجم آبان در محل میراث جهانی تختجمشید، چهار پنل تخصصی «بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی دوره کوروش و داریوش کبیر»، «کوروشنامه و جریان فکری سقراطیان در اندیشه سیاسی غرب»، «میراث کوروش بزرگ در پارسه و پاسارگاد» و «زن در عصر هخامنشی براساس یافتههای باستانشناسی» برگزار میشود و برای نخستینبار موضوع کوروش از منظر علما و دانشمندان علم و تاریخ مورد بررسی قرار میگیرد.
پارسایی خاطرنشان کرد: در اجلاس بینالمللی ایرانشناسی، دانشمندان ایرانشناس و صاحبان کرسیهای این رشته از ۲۵ دانشگاه کشورهای مختلف جهان حضور دارند که همگی از چهرههای مطرح و شناختهشده حوزه ایرانشناسی هستند.
به گفته معاون استاندار فارس، برگزاری این اجلاس در معرفی فرهنگ ایران و شهر شیراز بسیار تأثیرگذار است و باتوجه به اینکه فارس و شیراز آیینهدار فرهنگ ایرانی است، مقرر گردید افتتاحیه این اجلاس به میزبانی تهران و برگزاری پنلهای علمی، تخصصی و مراسم اختتامیه در شیراز برگزار شود تا ایرانشناسان با شهر شیراز و ظرفیتهای آن آشنا شوند.
پارسایی همچنین تأکید کرد: ایرانشناسان، سفرای علمی و فرهنگی کشورهای خود بهشمار میروند و حضور آنها و ارائه گزارش از این رویداد میتواند دستاوردهای بسیاری به همراه داشته باشد که این موضوع یکی از جنبههای مثبت برگزاری این اجلاس است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در پایان با اشاره به فضای رسانهای جهانی در خصوص ایران، اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه پساجنگ و موج ایرانهراسی که توسط برخی رسانههای غربی دامن زده میشود، این رویداد میتواند نقش مهمی در کاهش ایرانهراسی و ارائه تصویر واقعی از ایران ایفا کند.