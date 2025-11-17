به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در آیین افتتاحیه اجلاس بین المللی ایران شناسی در شیراز، اظهار کرد: هدف از برگزاری این اجلاسیه که از ۲۴ آبان با مراسم افتتاحیه در تهران آغاز شد و هم اکنون نشست‌های علمی و تخصصی آن به میزبانی شیراز در حال برگزاری است، اشتراک‌گذاری یافته‌های علمی ایران‌شناسان برجسته جهان با دانشمندان، پژوهشگران ایرانی و دانشجویان دانشگاه‌های فارس به‌ویژه دانشگاه شیراز است.

پارسایی افزود: بخش دوم این رویداد بین‌المللی، معرفی شرایط فعلی کشور از طریق سفرای علمی و فرهنگی کشورهای مدعو است.

وی در تشریح سرفصل‌ها و محورهای این اجلاس بین‌المللی تصریح کرد: این اجلاس در سه محور «حافظ و ایران‌شناسی»، «گردشگری و ایران‌شناسی» و «پنل تخصصی کوروش بزرگ» با توجه به ثبت جهانی منشور حقوق بشر کوروش کبیر برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: عصر دوشنبه بیست‌وپنجم آبان در محل میراث جهانی تخت‌جمشید، چهار پنل تخصصی «بنیان‌گذاری امپراتوری هخامنشی دوره کوروش و داریوش کبیر»، «کوروش‌نامه و جریان فکری سقراطیان در اندیشه سیاسی غرب»، «میراث کوروش بزرگ در پارسه و پاسارگاد» و «زن در عصر هخامنشی براساس یافته‌های باستان‌شناسی» برگزار می‌شود و برای نخستین‌بار موضوع کوروش از منظر علما و دانشمندان علم و تاریخ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پارسایی خاطرنشان کرد: در اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی، دانشمندان ایران‌شناس و صاحبان کرسی‌های این رشته از ۲۵ دانشگاه کشورهای مختلف جهان حضور دارند که همگی از چهره‌های مطرح و شناخته‌شده حوزه ایران‌شناسی هستند.

به گفته معاون استاندار فارس، برگزاری این اجلاس در معرفی فرهنگ ایران و شهر شیراز بسیار تأثیرگذار است و باتوجه به اینکه فارس و شیراز آیینه‌دار فرهنگ ایرانی است، مقرر گردید افتتاحیه این اجلاس به میزبانی تهران و برگزاری پنل‌های علمی، تخصصی و مراسم اختتامیه در شیراز برگزار شود تا ایران‌شناسان با شهر شیراز و ظرفیت‌های آن آشنا شوند.

پارسایی همچنین تأکید کرد: ایران‌شناسان، سفرای علمی و فرهنگی کشورهای خود به‌شمار می‌روند و حضور آنها و ارائه گزارش از این رویداد می‌تواند دستاوردهای بسیاری به همراه داشته باشد که این موضوع یکی از جنبه‌های مثبت برگزاری این اجلاس است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در پایان با اشاره به فضای رسانه‌ای جهانی در خصوص ایران، اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه پساجنگ و موج ایران‌هراسی که توسط برخی رسانه‌های غربی دامن زده می‌شود، این رویداد می‌تواند نقش مهمی در کاهش ایران‌هراسی و ارائه تصویر واقعی از ایران ایفا کند.

