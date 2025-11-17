مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
۳۹ قرارداد سرمایهگذاری در ناحیه صنعتی چنارشاهیجان منعقد شد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: تاکنون ۳۹ قرارداد سرمایهگذاری در ناحیه صنعتی چنارشاهیجان منعقد شده و ۸ واحد صنعتی بهرهبردار با اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر در حال فعالیت هستند.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در جریان بازدید از ناحیه صنعتی چنارشاهیجان، موقعیت ممتاز ناحیه صنعتی چنارشاهیجان را از عوامل اصلی جذابیت سرمایهگذاری در این منطقه دانست و اظهار داشت: قرارگیری این ناحیه در محور مواصلاتی و در امتداد سه استان بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، فرصت کمنظیری برای استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی فراهم کرده و این ناحیه را به یکی از مناطق دارای موقعیت ویژه در استان تبدیل کرده است.
وی با اشاره به بازدید از طرح بزرگ صنعتی تولید انواع موتورسیکلت که در مراحل پایانی ساخت و تجهیز قرار دارد، افزود: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تا دو ماه آینده وارد مدار تولید خواهد شد و توانایی تولید حدود ۳۰ مدل موتورسیکلت برقی و بنزینی را دارد که نقشی مؤثر در توسعه صنعتی و اشتغالزایی منطقه ایفا خواهد کرد.
برنهاد با بیان اینکه ناحیه صنعتی چنارشاهیجان در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار ایجاد شده است، گفت: ۶ طرح صنعتی جدید با پیشرفت مناسب در دست اجراست که تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و موجی از تحول در بخش صنعت و اشتغال شهرستان ایجاد میکند.
وی همچنین از اجرای طرح توسعه ناحیه در ۱۲ هکتار خبر داد و اظهار داشت: این طرح در مراحل اخذ استعلامات دستگاههای اجرایی قرار دارد و پس از تحویل زمین، عملیات توسعه زیرساختها آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختها گفت: شبکههای داخلی برق، آب و گاز در ناحیه اجرا شده و پروژه خط انتقال برق ۸ مگاواتی از پست چنارشاهیجان با رفع معارضین و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد. همچنین تأمین آب پایدار ناحیه با خرید انشعاب از آبفا به میزان ۵ لیتر بر ثانیه انجام شده است.
برنهاد در پایان از اجرای طرح آسفالت ورودی ناحیه با اعتبار ۵ میلیارد تومان خبر داد و افزود: آسفالت خیابانهای اصلی ناحیه نیز در دستور کار قرار دارد و بهزودی اجرا خواهد شد.