گازوئیلی که در یاسوج به مقصد نرسید

به گزارش ایلنا از یاسوج، " سرهنگ بهمن گرجیان" در گفت و گو با رسانه ها گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد در حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی وانت سایپا آبی رنگ مشکوک شدند که پس از هماهنگی قضائی برای بررسی بیشتر، خودروی فوق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و خودرو نیز به پارکینگ منتقل و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

