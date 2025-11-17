خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی بویراحمد خبرداد:

گازوئیلی که در یاسوج به مقصد نرسید

گازوئیلی که در یاسوج به مقصد نرسید
کد خبر : 1715377
لینک کوتاه کپی شد.

دستگیری متهم قاچاق چهار هزار لیتری سوخت در یاسوج

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط چهارهزار لیتر گازوئیل قاچاق در محور تنگ سرخ این شهرستان خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، " سرهنگ بهمن گرجیان" در گفت و گو با رسانه ها گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد در حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی وانت سایپا آبی رنگ مشکوک شدند که پس از هماهنگی قضائی برای بررسی بیشتر، خودروی فوق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و خودرو نیز به پارکینگ منتقل و  در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

