رفع تصرف اراضی ۶۸۵ میلیاردی در تالش

به گزارش ایلنا از تالش،سردار حسین حسن پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی افزود: پس از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان تالش، مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از این اراضی مشخص شد، این افراد در مجموع ۷۵ هزار و ۲۳۵ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی به معرفی متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۶۸۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار حسن پور تصریح کرد: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

