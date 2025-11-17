فرمانده انتظامی لرستان تاکید کرد؛
نقش قرارگاه مهارتآموزی در ارتقای سرمایه انسانی سربازان / سربازان سرمایههای ارزشمند کشورند
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به شرایط امروز جامعه و اهمیت صیانت از قشر جوان، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، افزایش مهارتهای فردی و هویتی سربازان و تقویت رویکرد تربیتی در مراکز آموزشی انتظامی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمی فر» روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه در بازدید تیم نظارتی ستاد کل نیروهای مسلح از قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه ۵۱۶ شهید انتظامی استان، گفت: یکی از مهمترین توفیقات ما، خدمت در مجموعهای است که تحت زعامت ولی فقیه و در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند. امروز سربازان ما سرمایههای ارزشمند کشورند و وظیفه داریم دوران خدمت آنان را به فرصتی سازنده برای رشد، آموزش و بالندگی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی و فرهنگی روز و تهدیدهایی که نسل جوان با آن مواجه است، افزود: جوانان ما در معرض انواع جنگهای شناختی و رسانهای قرار دارند و اگر برای این قشر برنامه نداشته باشیم، آسیبهای جبرانناپذیری به خانوادهها و جامعه وارد خواهد شد. ورودی سرباز به نیروهای مسلح باید با نگاه تربیتی، هویتی و حرفهآموزی همراه باشد تا بتوانیم نیرویی مؤمن، توانمند و کارآمد برای آینده کشور تربیت کنیم.
سردار «هاشمیفر» با اشاره به نقش قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه گفت: تشکیل این قرارگاه دقیقاً پاسخی به همین نیاز و تهدیدات است.
وی اظهار داشت: مهارتآموزی، هویتسازی و تقویت خودباوری سربازان میتواند زمینهساز کاهش آسیبها و افزایش توانمندیهای فردی و اجتماعی آنان باشد. امروز وظیفه داریم به خانوادهها اطمینان دهیم که خدمت سربازی، اتلاف وقت نیست؛ بلکه مدرسه آموزش مهارت، اعتمادبهنفس و مسئولیتپذیری است.
فرمانده انتظامی لرستان ضمن قدردانی از تلاش مجموعه انتظامی استان برای توسعه زیرساختهای آموزشی، اظهار کرد: با وجود محدودیتهای منابع، اولویت اصلی ما توجه به جوانان وظیفه و ارتقای سطح مهارتهای آنان است. راهاندازی کارگاههای آموزشی در مرکز استان و شهرستانها از برنامههای مهم ماست و همه فرماندهان و رؤسا باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف همکاری کنند.
وی خطاب به مدیران، معاونان و فرماندهان انتظامی افزود: امروز جنگ، جنگ ارادههاست. ما باید باور داشته باشیم که میتوانیم در کمترین امکانات، بیشترین اثر را ایجاد کنیم. تکریم سرباز، پشتیبانی از خانوادههای آنان و ایجاد محیطی امن، محترمانه و آموزشی در مراکز خدمت، از وظایف حتمی ماست.