مدیرکل زندان‌های استان البرز خبر داد:

اهدای ۸ هزار جلد کتاب و دفتر به زندان‌های البرز و پرداخت کمک مالی به ۲۳۰ خانواده زندانی

مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی و در راستای تقویت حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی از جامعه زندانیان، سازمان نهضت سوادآموزی کشور ۸ هزار جلد کتاب و دفتر به زندان‌های البرز اهدا و در اقدامی جداگانه، انجمن حمایت از زندانیان فردیس نیز یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به ۲۳۰ خانواده زندانی نیازمند پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، علی اصغر فتحی اظهار کرد: در گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، با همکاری سازمان نهضت سوادآموزی کشور و پیگیری مسئولان اداره‌کل زندان‌ها، تعداد ۲ هزار جلد کتاب در موضوعات آموزشی، دینی، روان‌شناسی، داستان و مهارت‌های زندگی و ۶ هزار جلد دفتر به اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان اهدا شد.

مدیرکل زندان‌های استان البرز، با تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی گفت: گسترش کتابخانه‌ها، تقویت برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی و توسعه امکانات فرهنگی نقش مؤثری در فرآیند اصلاح، تربیت و بازگشت زندانیان به جامعه دارد.

وی با قدردانی از اقدام سازمان نهضت سوادآموزی افزود: در زندان‌های استان، کلاس‌های سوادآموزی، مسابقات کتاب‌خوانی و کارگاه‌های مهارت زندگی با هدف ارتقای سطح فرهنگی زندانیان در حال اجراست.

مدیرکل زندان‌های استان البرز اضافه کرد: در بخش دیگری از اقدامات حمایتی مرتبط با زندانیان و خانواده‌های آنان، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و پیگیری مدیرکل زندان‌های استان، مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به حساب ۲۳۰ خانواده بی‌بضاعت زندانیان تحت پوشش این انجمن واریز کرد.

وی گفت: این کمک مالی در پی بازدید معاون امور بانوان و خانواده رئیس‌جمهور از اندرزگاه نسوان ندامتگاه فردیس در مردادماه سال جاری و تأکید وی بر تقویت حمایت‌های هدفمند از خانواده‌های زندانیان انجام شده است.

