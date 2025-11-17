خبرگزاری کار ایران
تا اواسط هفته آینده خبری از باران در کرمانشاه نیست

کاهش ۷۵ درصدی بارش‌ها

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه تا اواسط هفته آینده خبری از ورود سامانه بارشی جدید به استان نیست، از کاهش ۷۵ درصدی بارش‌های کرمانشاه نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی محمد زورآوند با اشاره به سامانه بارشی که طی چند روز اخیر جو استان را تحت تاثیر قرار داد، گفت: این سامانه امروز(دوشنبه، ۲۶ آبان) به تدریج از کرمانشاه خارج می‌شود. البته ممکن است امروز هم رگبارهای خفیفی در برخی نقاط استان از جمله نواحی شمال غرب و غرب استان و همچنین منطقه اورامانات رخ دهد که چندان قابل توجه نیست.

وی میانگین بارش این سامانه برای استان کرمانشاه را ۱۵.۴ میلی‌متر اعلام کرد و افزود: میزان بارش ثبت شده در شهر کرمانشاه نیز حدود یازده میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیشترین بارش حاصل از سامانه اخیر را مربوط به کرندغرب و به میزان ۳۲.۵ میلی‌متر اعلام کرد و یادآور شد: کمترین بارش را نیز در سنقر و کلیایی به میزان چهار دهم میلی‌متر داشتیم.

وی گفت: اگرچه این سامانه در برخی نقاط استان بارش مناسبی داشت، اما بارش موثر را برای همه نقاط استان کرمانشاه به همراه نداشت.

زورآوند با بیان اینکه میانگین بارش‌های استان از ابتدای سال زراعی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴) ۱۵.۴ میلی‌متر بوده، از کاهش ۷۸ درصدی این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۷۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.

وی عنوان کرد: در شهر کرمانشاه نیز با میانگین بارش حدود یازده میلی‌متری، نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۸۱ درصد کاهش بارش داشته‌ایم.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارش سال زراعی جاری را نیز مربوط به نواحی شرقی استان و خصوصا سنقروکلیایی به میزان ۹۹ درصد نسبت به سال گذشته و دوره بلندمدت اعلام کرد.

زورآوند درباره چشم‌انداز بارش‌های استان در روزهای پیش رو نیز گفت: حداقل تا اواسط هفته آینده بارشی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

