امروز رخ داد؛
واژگونی خودرو پراید در جاده لامرد_خنج با یک فوتی
واژگونی خودرو سواری پراید در کیلومتر ۳ جاده لامرد_خنج ، سبب فوت یک نفر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، حسن مقیمی رئیس هلال احمر لامرد گفت: در ساعت ۱۰:۳۲ دوشنبه ۲۶ آبانماه، گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سواری پراید در کیلومتر ۳ جاده لامرد_خنج به هلالاحمر اعلام شد.
بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل موردنظر اعزام شدند.
این حادثه یک فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و پیکر فرد جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.