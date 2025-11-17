خبرگزاری کار ایران
امید در دل خشکسالی؛

برگزاری اقامه نماز طلب باران در شیراز و فارس

نماز باران صبح امروز دوشنبه، ۲۶ آبان، با حضور گسترده مردم در صحن احمدی حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این آیین در حالی برگزار شد که استان فارس، مانند بسیاری از نقاط کشور، برای چندمین سال پیاپی با پدیده خشکسالی و کمبود بارش مواجه است.

نماز باران به امامت آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شیراز برگزار شد؛ این مراسم با قرائت دعای توسل همراه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، گفت: نماز طلب باران همزمان در ۷۵ نقطه شهری استان اقامه شد و هدف از برگزاری این مراسم، طلب رحمت الهی و تقویت روحیه معنوی جامعه است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، افزود: هماهنگی‌های لازم با جامعه روحانیت و نهادهای اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این آیین در ۷۵ نقطه شهری انجام شده و مشارکت پرشور مردم، اهمیت این مراسم دینی و فرهنگی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
