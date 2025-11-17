برگزاری اقامه نماز طلب باران در شیراز و فارس

به گزارش ایلنا، این آیین در حالی برگزار شد که استان فارس، مانند بسیاری از نقاط کشور، برای چندمین سال پیاپی با پدیده خشکسالی و کمبود بارش مواجه است.

نماز باران به امامت آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شیراز برگزار شد؛ این مراسم با قرائت دعای توسل همراه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، گفت: نماز طلب باران همزمان در ۷۵ نقطه شهری استان اقامه شد و هدف از برگزاری این مراسم، طلب رحمت الهی و تقویت روحیه معنوی جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، افزود: هماهنگی‌های لازم با جامعه روحانیت و نهادهای اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این آیین در ۷۵ نقطه شهری انجام شده و مشارکت پرشور مردم، اهمیت این مراسم دینی و فرهنگی را نشان می‌دهد.