با حضور گسترده مردم؛
شیراز میزبان پیکر مطهر ۱۶ شهید دوران دفاع مقدس شد
پیکر مطهر ۱۶ شهید دوران دفاع مقدس صبح امروز با حضور گسترده مردم و یگانهای نیروهای مسلح از دروازه قرآن وارد شیراز شد.
به گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت فارس در این باره گفت: این کاروان شامل پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید با نام است.
رسول رحمتی با اشاره به شناسایی پیکر این شهید با نام، گفت: این شهید که قبلاً در یکی از استانهای کشور بهصورت شهید گمنام خاکسپاری شده بود، با درخواست خانواده محترم، به زادگاه خود منتقل و در آنجا به خاک سپرده میشود.
وی افزود: شش تن از شهدای گمنام در شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و ممسنی خاکسپاری خواهند شد و ۱۰ تن دیگر پس از مراسم، به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل میشوند.
مراسم استقبال با حضور مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم برگزار شد و با تجدید خاطره رشادتها و ایثارگریهای شهدای دفاع مقدس، صحنهای از وحدت، ایمان و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی رقم زد.