معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی :
اخبار صحیح و دقیق، ستون فقرات اعتماد عمومی هستند
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گفت: اخبار صحیح و دقیق، ستون فقرات اعتماد عمومی هستند بنابراین هرگز نباید صحت و دقت را فدای سرعت کرد چراکه اعتبار سازمانی ما در گرو صدق کلام است.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه در بازدید از معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان لرستان بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق، اصول سهگانه «سرعت، صحت و دقت» به عنوان ستون فقرات کار رسانهای تاکید کرد و افزود: اطلاعرسانی در نیروی مقتدر انتظامی باید متناسب با سرعت تحولات و وقوع رویدادها پیش رود اما نباید صحت موضوع، قربانی سرعت شود.
وی با اشاره به حوزه حیاتی اطلاعرسانی و افکار عمومی، آموزش، مراکز مشاوره و مشارکت عمومی بافزود: اطلاعرسانی در نیروی انتظامی باید با سرعتی متناسب با تحولات پیش رود، اما این سرعت نباید هرگز به قیمت از دست دادن صحت و دقت تمام شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گفت: این سه اصل، چون سه ضلع مثلث پایداری هستند و تنها با سنجش دقیق جوانب هر خبر میتوانیم به درستی آن را منتشر کنیم.
سردار منتظرالمهدی این رسالت را فراتر از یک وظیفه اداری توصیف کرد و ادامه داد: تیم اطلاعرسانی و خبری در خط مقدم روایتگری هستند و هر کلمه که از زبان آنها جاری میشود، تصویری از پلیس مقتدر، مردمی و خدمتگزار را در ذهن مردم ترسیم میکند.
وی عنوان کرد: وظیفه ما نه تنها اطلاعرسانی صرف بلکه «ساختن پنجرهای شفاف» رو به عملکرد خادمان مردم در این مجموعه است که چنانچه این پنجره غبارآلود شود، مردم از پشت آن، حقیقت را نخواهند دید پس باید آن را با قلم و کلام درست، پاک و شفاف نگه داشت.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کارکنان مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی لرستان را از نیروهای مجرب، پرتلاش، پاسخگو و توانمند در تمامی حوزههای مرتبط با شرح وظایف برشمرد و عملکرد آنها را در راستای تحقق اهداف سازمانی مثبت ارزیابی کرد.