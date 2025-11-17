رویکرد اجتماعی البرز در برابر اعتیاد؛ حرکت از آموزش تا بازتوانی

به گزارش ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی در کارگاه دو روزه پیشگیری و درمان اعتیاد ویژه مشاوران مدارس، مربیان و فعالان حوزه پیشگیری که در کرج برگزار شد، اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های شناسایی علائم اولیه اعتیاد، آشنایی با روش‌های نوین پیشگیری و افزایش توان تخصصی مربیان برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه، بر نقش مؤثر مدارس در شناسایی زودهنگام آسیب‌ها و ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در میان دانش‌آموزان تأکید شد. همچنین مشاوران و مربیان با تجارب موفق، راهکارهای عملی و شیوه‌های کاربردی مداخله در محیط‌های آموزشی آشنا شدند.

کاظمینی وضعیت اعتیاد را از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی استان برشمرد و گفت: ساماندهی معتادان متجاهر، توسعه خدمات درمانی و بازتوانی، از محوری‌ترین برنامه‌هایی بوده که طی سال‌های اخیر با جدیت در استان دنبال شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی چهار سال اخیر افزود: طی این مدت، شش اردوگاه ماده ۱۶ در استان احداث شده که نقشی تعیین‌کننده در جمع‌آوری، درمان و ساماندهی معتادان متجاهر داشته است.

کاظمینی ادامه داد: افرادی که مراحل درمان را در این مراکز طی می‌کنند، با حمایت دستگاه‌های متولی به آغوش خانواده بازمی‌گردند و برای آنان دوره‌های مهارت‌آموزی و توانمندسازی برگزار می‌شود تا زمینه لازم برای ورود به بازار کار فراهم شود.

وی مشارکت اجتماعی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و تداوم آموزش‌های فرهنگی و پیشگیرانه را لازمه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود که برنامه‌های استان در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

کاظمینی اضافه کرد: استان البرز در سال‌های اخیر با رویکردی اجتماعی، اقدامات گسترده‌ای از سطح آموزش در مدارس تا توسعه مراکز درمان و بازتوانی در دستور کار قرار داده است.

