اجلاس استانداران استان های ساحلی خزر، گامی مهم و اساسی در راستای تقویت دیپلماسی منطقه ای
به گزارش ایلنا، جلسه شورای ترافیک شهرستان صومعه سرا به ریاست حمید رضایی، فرماندار شهرستان صومعه سرا و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای شورای ترافیک در محل سالن اجتماعات شهید آیت الله احسانبخش فرمانداری برگزار شد.
فرماندار صومعه سرا با تاکید بر اهمیت اجرای مصوبات شورای ترافیک، گفت: تعامل و همکاری اعضای شورای ترافیک شهرستان در اجرای مصوبات، منجر به کاهش تصادفات جادهای می شود که رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.
رضایی گفت: تمامی تصمیماتی که در شورای ترافیک گرفته میشود با هدف حفظ جان مردم و تأمین ایمنی تردد در محورهای شهرستان است، لذا همه دستگاه ها باید در اجرای مصوبات با نظر کارشناسان فنی اهتمام جدی داشته باشند.
فرماندار صومعه سرا در بخش دیگری از سخنان خود به اجلاسیه پیش رو استانداران حاشیه دریای خزر به میزبانی استانداری گیلان اشاره کرد و افزود: استاندار گیلان با دقت و ظرافت این اجلاسیه را در راستای پیشرفت و تعادل ارتباط با کشور های حاشیه خزر برنامه ریزی کردند.
حمید رضایی افزود: دریاچه خزر، بهعنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی و اقتصادی ایران، همواره نقش ویژهای در ایجاد تعاملات میان کشورهای همسایه ایفا کرده است. در سالهای اخیر، تحولات جهانی و منطقهای، به ویژه در زمینه ترانزیت و توسعه اقتصادی، فرصتهای جدیدی را در دسترس قرار داده است که استانهای ساحلی این دریاچه میتوانند با بهرهبرداری از این ظرفیتها، در مسیر تقویت دیپلماسی منطقهای گامهای مهمی بردارند.
وی ادامه داد: در این راستا، برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی خزر در رشت، که با ابتکار هادی حق شناس، استاندار فرهیخته استان گیلان در حال رقم خوردن است، نقطه عطفی در راستای ارتقای همکاریهای فرامرزی و تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی میان کشورهای همسایه است و این اجلاس فرصتی است برای گفتوگو و همفکری میان استانهای مختلف ساحلی و سایر کشورهای منطقه در خصوص توسعه زیرساختها، تسهیل در روندهای ترانزیتی، تقویت ارتباطات گمرکی، و ایجاد بستری مناسب برای همکاریهای مشترک در حوزههای شیلات، گردشگری و حفاظت از محیطزیست.
نماینده عالی دولت در صومعه سرا گفت: استان گیلان با برخورداری از بنادر حیاتی مانند بندر انزلی، کاسپین و آستارا و همچنین طرحهای در حال اجرا همچون راهآهن قزوین–رشت – آستارا و توسعه فرودگاه رشت، میتواند در کانون توجه سیاستهای ترانزیتی کشور قرار گیرد. اما این موقعیت، تنها به مسایل اقتصادی محدود نمیشود. گیلان بهعنوان استان مرزی و هممرز با کشورهای حوزه خزر، باید در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز در تعامل با همسایگان خود نقشآفرینی کند تا زمینهساز تقویت همبستگی و نزدیکی بیشتر مردمان این مناطق شود.
فرماندار صومعه سرا بیان داشت: در این میان، ظرفیتهای منحصر بهفرد در حوزه کشاورزی، شیلات، گردشگری و صنایع دستی، میتواند نقشی اساسی در گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی با کشورهای ساحلی خزر ایفا کند. تقویت زیرساختهای حملونقل، توسعه پروژههای اقتصادی مشترک و بهبود تعاملات با اتاقهای بازرگانی کشورهای همسایه از جمله اهداف مهمی است که میتواند از طریق همکاریهای مستمر و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، محقق گردد.
وی همچنین افزود: با توجه به سیاستهای دولت مسعود پزشکیان در زمینه تمرکززدایی و افزایش مشارکت مدیران محلی در فرآیند تصمیمگیری، اجلاس استانداران استانهای ساحلی خزر فرصت مناسبی برای تقویت دیپلماسی محلی و پیوند بیشتر با تصمیمگیرندگان دولتی در سطوح مختلف است؛ این رویکرد نه تنها بهدنبال تحقق اهداف اقتصادی است، بلکه بهطور مستقیم به ایجاد ارتباطات نزدیکتر میان ملتها و مردم استانهای مرزی نیز کمک خواهد کرد.
رضایی در پایان گفت: برگزاری این اجلاس در گیلان، که بهعنوان دروازه ایران به اوراسیا شناخته میشود، نشانهای از توانمندی و ظرفیتهای بالای استان در عرصه دیپلماسی منطقهای است؛ امیدوارم این رویداد بتواند به ایجاد همکاریهای پایدار و متوازن در سطح منطقهای و فرامنطقهای کمک کند و به گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای همسایه و ایران منجر شود. ایران بهویژه استانهای مرزی مانند گیلان، با استفاده از دیپلماسی هوشمند و ظرفیتهای بومی، میتوانند در مسیری پایدار و اثربخش برای توسعه منطقهای و جهانی گام بردارند.