به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در انباری در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی موفق شدند انبار مورد نظر را بازرسی کنند، گفت: در‌این‌خصوص ٢٧ تن برنج فاقد مجوز قانونی کشف شد.

رضایی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ٨١ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در‌این‌خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

