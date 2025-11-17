خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سومین کشتی گندم کیفی در بندر امیرآباد پهلو گرفت

سومین کشتی گندم کیفی در بندر امیرآباد پهلو گرفت
کد خبر : 1715304
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مازندران با اشاره به ورود سومین محموله گندم کیفی خارجی به استان، این اقدام را «گامی مؤثر در تقویت ذخایر راهبردی غلات مازندران» عنوان کرد. ‎

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی اظهار داشت: سومین کشتی از مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم کیفی با وزن قریب به 4 هزار تن در بندر امیرآباد پهلوگرفته و برنامه‌ریزی لازم جهت عملیات تخلیه و انتقال آن به سیلوی دولتی نکا و ورود به چرخه مصرف استان صورت گرفته است. این روند با دقت، سرعت و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

استاندار بابیان اینکه طی هفته‌های اخیر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط در خصوص واردات کالای اساسی افزایش‌یافته افزود: با ورود این محموله، مجموع گندم کیفی خارجی واردشده به مازندران به 15 هزار تن رسیده است و این روند نقش مهمی در تثبیت تأمین گندم و همچنین افزایش کیفیت آرد استان دارد.

مقام عالی دولت در مازندران از همکاری و همراهی شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مرجع تأمین راهبردی گندم کشور و همچنین اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران قدردانی کرد و گفت: هماهنگی مجموعه بازرگانی دولتی ایران با دستگاه‌های استانی زمینه‌ای فراهم کرده تا بدون وقفه روند ورود و انتقال محموله‌ها دنبال شود و ذخایر استان در شرایط اطمینان‌بخش قرار گیرد.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه ورود محموله‌های بعدی نیز طبق برنامه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تقویت امنیت غذایی و پایدارسازی زنجیره تأمین، از سیاست‌های اصلی استان است و ما با جدیت این مسیر را تا جذب محموله‌های بیشتری از گندم کیفی و افزایش سطح ذخایر راهبردی استان ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ