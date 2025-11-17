سومین کشتی گندم کیفی در بندر امیرآباد پهلو گرفت
استاندار مازندران با اشاره به ورود سومین محموله گندم کیفی خارجی به استان، این اقدام را «گامی مؤثر در تقویت ذخایر راهبردی غلات مازندران» عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی اظهار داشت: سومین کشتی از مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم کیفی با وزن قریب به 4 هزار تن در بندر امیرآباد پهلوگرفته و برنامهریزی لازم جهت عملیات تخلیه و انتقال آن به سیلوی دولتی نکا و ورود به چرخه مصرف استان صورت گرفته است. این روند با دقت، سرعت و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
استاندار بابیان اینکه طی هفتههای اخیر هماهنگی میان دستگاههای اجرای ذیربط در خصوص واردات کالای اساسی افزایشیافته افزود: با ورود این محموله، مجموع گندم کیفی خارجی واردشده به مازندران به 15 هزار تن رسیده است و این روند نقش مهمی در تثبیت تأمین گندم و همچنین افزایش کیفیت آرد استان دارد.
مقام عالی دولت در مازندران از همکاری و همراهی شرکت بازرگانی دولتی ایران بهعنوان مرجع تأمین راهبردی گندم کشور و همچنین اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران قدردانی کرد و گفت: هماهنگی مجموعه بازرگانی دولتی ایران با دستگاههای استانی زمینهای فراهم کرده تا بدون وقفه روند ورود و انتقال محمولهها دنبال شود و ذخایر استان در شرایط اطمینانبخش قرار گیرد.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه ورود محمولههای بعدی نیز طبق برنامه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تقویت امنیت غذایی و پایدارسازی زنجیره تأمین، از سیاستهای اصلی استان است و ما با جدیت این مسیر را تا جذب محمولههای بیشتری از گندم کیفی و افزایش سطح ذخایر راهبردی استان ادامه خواهیم داد.