خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود نخستین میهمان به گیلان برای حضور در اجلاس استانداران کشور‌های حوزه خزر

ورود نخستین میهمان به گیلان برای حضور در اجلاس استانداران کشور‌های حوزه خزر
کد خبر : 1715293
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مازندران دقایقی قبل با استقبال استاندار گیلان برای شرکت در نخستین اجلاس استانداران کشور‌های حوزه خزر، وارد استان گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، مهدی یونسی رستمی استاندار استان مازندران به عنوان نخستین میهمان برای حضور در اجلاس سراسری استانداران کشور‌های حوزه خزر، دقایقی قبل از طریق فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، با استقبال استاندار گیلان وارد رشت شد.

نخستین اجلاس سراسری استانداران کشور‌های حوزه دریای خزر روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری در رشت برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ