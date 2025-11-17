مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «حریم رسالت» تا ۵ آذر تمدید شد
مسئول بسیج رسانه گیلان گفت: به دنبال درخواستهای مکرر اصحاب رسانه و برای حضور پررنگتر بانوان خلاق در این عرصه مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «حریم رسالت» تا ۵ آذر تمدید شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مهدی پارسا امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال پرشور بانوان رسانهای از این رویداد ملی گفت: به دنبال درخواستهای مکرر اصحاب رسانه و علاقهمندان، مهلت ارسال آثار به جشنواره «حریم رسالت» تمدید شد تا فرصت مناسبی برای حضور گستردهتر بانوان خلاق و متعهد در عرصه رسانه فراهم آید.
مسئول بسیج رسانه گیلان با تشریح اهداف این جشنواره افزود: جشنواره «حریم رسالت» با محوریت نقش آفرینی بانوان در عرصه رسانه و با حضور مؤلفان و خبرنگاران زن از سراسر کشور و چند کشور اسلامی برگزار خواهد شد.
پارسا اذعان کرد: در دوره گذشته این رویداد، شاهد ارسال بیش از ۷ هزار اثر در سطح ملی بودیم که گویای ظرفیت عظیم و حضور پویای بانوان در حوزه رسانه است.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل زنان در عرصه فرهنگ و رسانه تصریح کرد: جشنواره «حریم رسالت» تلاشی ارزشمند برای بازنمایی جایگاه واقعی بانوان در جهاد تبیین و تولید محتواهای اثرگذار است.
پارسا افزود: این رویداد فرصتی استثنایی برای معرفی الگوهای موفق و خلاقیتهای رسانهای بانوان در سطح کشور و منطقه فراهم میکند.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازنده بسیج رسانه در حمایت از فعالان رسانهای خاطرنشان کرد: سازمان بسیج رسانه گیلان همواره تلاش کرده با بهرهگیری از ظرفیت اصحاب قلم و فعالان رسانهای متعهد، در مسیر تحقق رسالت فرهنگی و تبیینی گام بردارد.
پارسا با بیان اینکه، برگزاری چنین جشنوارههایی گامی مؤثر در تقویت نقش آفرینی بانوان در عرصه رسانه است، با قدردانی از حمایتهای صورت گرفته، این تمدید مهلت را فرصتی مغتنم برای بانوان رسانهای دانست و ابراز امیدواری کرد: شاهد حضور پررنگتر و آثار ارزشمندتری از سوی بانوان در این دوره از جشنواره باشیم.