فعالیت ۱۷۰ جایگاه سوخت در کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، پیمان بهرامی ، با اشاره به وضعیت فعلی جایگاه‌های سوخت در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ جایگاه سوخت تک منظوره و چند منظوره داریم که متناسب با نیاز، جمعیت و مصرف استان بوده و حتی بیش از نیاز هم هست.

وی از در دست احداث بودن جایگاه‌های سوخت جدید در سطح استان نیز خبر داد و افزود: از نظر پراکندگی جایگاه‌ها در محورهای مختلف استان نیز وضعیت مناسبی داریم و کمبودی وجود ندارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از سیاستی که در زمینه ترغیب رانندگان خودروها به مصرف CNG وجود دارد نیز یاد کرد و افزود: در همین راستا دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای شخصی برای خودروهای مدل ۱۳۹۴ به بالا در سراسر کشور و از جمله استان کرمانشاه در دستورکار قرار گرفته است.

به گفته بهرامی، در حال حاضر چهار مرکز در سطح استان شامل دو مرکز در کرمانشاه، یک مرکز در سنقر و یک مرکز در جوانرود کار دوگانه‌سوز کردن خودروها را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده حدود ۱۳ هزار دستگاه خودرو در سطح استان کرمانشاه دوگانه‌سوز شدند که سه هزار دستگاه آن مربوط به امسال است، خاطرنشان کرد: عمده خودروهایی که تا کنون دوگانه‌سوز شده‌اند خودروهای عمومی شامل تاکسی، وانت‌بارها و ... بوده‌اند و از این پس دوگانه‌سوز شدن خودروهای شخصی نیز در دستور کار است که امیدواریم با سرعت مناسبی صورت بگیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: متقاضیانی که قصد دارند نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود اقدام کنند باید در سامانه مربوطه به آدرس gcr.niopdc.ir ثبت‌نام کنند تا در نوبت دوگانه‌سوز کردن رایگان قرار گیرند.

بهرامی درباره اهداف این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه در زمینه CNG مازاد داریم، سیاست بر این است که خودروها به سمت استفاده از CNG به جای بنزین ترغیب شوند. این امر هم صرفه‌جویی در مصرف بنزین را به همراه دارد و از فشار مصرفی که در زمینه بنزین داریم می‌کاهد و هم به تنوع سبد سوختی کمک می‌کند.

انتهای پیام/