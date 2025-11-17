آغاز برخورد قضایی قاطع دادستانی با تخلفات کشتارگاههای مازندران
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مازندران از آغاز اقدامات قضایی برای ساماندهی کشتارگاههای دام و طیور استان و برخورد جدی با تخلفات بهداشتی و فنی در این واحدها خبر داد.
به گزارش ایلنا، یاسر عسکری از تصویب تدابیر جدید قضایی برای ساماندهی کشتارگاههای دام و طیور مازندران خبر داد و افزود: این تصمیمات پس از برگزاری جلسه با حضور مقامات ارشد جهاد کشاورزی، دامپزشکی و مدیران کشتارگاهها در دادسرای مرکز استان اتخاذشده است.
معاون دادستان ساری با اشاره به اهمیت کشتارگاهها در تأمین امنیت غذایی استان و کشور، تأکید کرد: با توجه به گزارشها متعدد مبنی بر تخلفات بهداشتی و غیربهداشتی در برخی کشتارگاهها، ازاینپس در صورت عدم رفع نواقص پس از دو اخطار کتبی، پروندههای کیفری علیه مدیران کشتارگاهها تشکیل خواهد شد.
عسکری همچنین از صدور دستور پلمب واحدهای متخلف در صورت ادامه تخلفات خبر داد و افزود: جلسات مشترک با حضور مدیران جهاد کشاورزی، دامپزشکی و کشتارگاهها برای بررسی مشکلات و پیگیری رفع موانع اجرائی و بهداشتی برگزار خواهد شد.
گفتنی است این اقدامات در راستای حفاظت از سلامت عمومی و ساماندهی صنعت کشتار دام و طیور استان مازندران اتخاذشده است.